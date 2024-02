A l’occasion d’un évènement réunissant ses partenaires, organisé le 1er février dernier à Casablanca, Arval Maroc a présenté́ ses solutions de mobilité́ durable et son offre concernant les véhicules hybrides et électriques. Cette offre s’est récemment enrichie avec la Dacia Spring, véhicule 100 % électrique et déjà̀ leader de son segment en 2023, proposée en location longue durée à des conditions tarifaires très avantageuses, soit un loyer équivalant à celui d’un véhicule Diesel, ainsi qu’un accompagnement adapté pour l’installation de bornes de recharge. « Avec cette offre complète et inédite, Arval Maroc permet à ses partenaires d’accélérer et simplifier leur transition énergétique en bénéficiant de tous les avantages d’une flotte d’entreprise éco-responsable », dit-on auprès d’Arval Maroc, tout en précisant que « dans la gestion d’une flotte automobile d’entreprise, l’accompagnement de la transition énergétique est devenu un enjeu stratégique. Cette démarche est rendue nécessaire en raison des enjeux globaux du changement climatique, mais aussi du fait de l’inévitable disparition progressive des motorisations à combustion fossile – et, pour ce qui concerne le Royaume du Maroc, la disparition prochaine de l’offre “Diesel” sur la plupart des véhicules légers. Une démarche par ailleurs soutenue depuis de nombreuses années par le Groupe Arval et réaffirmée dans son programme stratégique “Arval Beyond 2020-2025” ».

Dans ses explications, le management d’Arval Maroc tient à préciser que l’entreprise reste convaincue que les motorisations hybrides et électriques seront le standard du marché́ automobile à moyen terme : « le Groupe Arval s’appuie sur son expertise pour optimiser l’ensemble des frais liés à l’achat, au coût opérationnel et à la revente de cette catégorie de véhicules. Il s’appuie également sur son engagement et sur son savoir-faire pour favoriser l’introduction de ces nouvelles technologies automobiles, qui impliquent des comportements plus responsables et, surtout, une mobilité́ plus durable ».

En 2023, les ventes de véhicules “électrifiés” – hybrides et électriques – ont représenté 4.5 % du marché total VP+VUL – dont 0.3% pour les motorisations ‘full electric”, soit près de 8% de ses commandes en 2023 concernant ce type de motorisation.

Pour rappel, en février dernier, Dacia introduisait Spring, son premier modèle 100% électrique. En moins d’un an, ce modèle a réussi à se positionner n°1 des ventes, avec près de 130 Spring vendues depuis son lancement pour clore l’année 2023 à 150 unités, soit 34% de part de marché…

H.Z

