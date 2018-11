PARTAGER L’Italien Ariston arrive officiellement au Maroc

Ariston, expert mondial des systèmes de production d’eau chaude sanitaire et de chauffage renforce son réseau international avec une implantation stratégique au Maroc, annonce un communiqué du groupe.

Lancée officiellement depuis 21 septembre dernier, la marque Ariston fait partie du Groupe Ariston Thermo, société internationale leader dans la

production et la commercialisation d’une gamme complète de systèmes et de services pour le chauffage et l’eau chaude sanitaire. Entreprise fondée il y a plus de 80 ans, ses produits sont achetés et utilisés dans plus de 150 pays.

Etant donné que la filiale marocaine, Ariston Thermo Maroc, existe depuis 38 ans et commercialise la marque française Chaffoteaux sur le marché marocain, la marque Ariston capitalise sur son expertise technique et humaine en vue d’apporter des solutions à tous les besoins et de répondre au mieux aux exigences des consommateurs marocains, mais surtout elle s’engage à proposer des solutions efficaces et de qualité supérieure pour le confort de ses clients au Maroc, poursuit le texte.

Axée sur le design, le confort et les économies d’énergie, la marque Ariston a fait son entrée sur le marché marocain, y trouvant l’opportunité de présenter une gamme complète de produits de très haute qualité composée de chauffe-eau électriques, chauffe-eau à gaz, chauffe-eau solaires, chauffe-eau thermodynamiques, et chaudières, dit-on auprès d’Ariston.

En sus, le premier trimestre 2019 connaitra le lancement de nouveaux produits intelligents, connectés et uniques, au design prémium, qui répondent aux contraintes d’espaces et offrent un confort optimal à son utilisateur. Ces produits ont bénéficié d’une attention particulière du Groupe qui développe des applications et des services connectés, et investit dans des solutions à haut rendement énergétique utilisant des sources d’énergies renouvelables, selon le texte.

De même, la marque Ariston est très appréciée par les experts et les professionnels parce que ses produits sont faciles à utiliser, à installer et à entretenir, et met en place un service clientèle complet et gratuit répondant aux requêtes techniques et commerciales.

Nadia Chraibi, responsable marketing Maroc et Afrique de l’Ouest Ariston Thermo Maroc, déclare: « Pour nous, tout est question de confort. Et c’est pourquoi on en fait un maître mot. Il faut savoir que le confort recherché par nos clients n’est pas seulement sous la douche. Il est également question de connectivité, de réduction de la facture d’électricité à la fin du mois. C’est aussi d’avoir un service après-vente qui répondra rapidement aux besoins ».

LNT avec CdP