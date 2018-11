PARTAGER L’ISCAE organise la 34ème édition de son Carrefour du Manager

L’ISCAE Casablanca organise la 34ème édition du Carrefour du Manager de l’ISCAE les 27 et 28 novembre 2018. Cette rencontre d’envergure dédiée à l’emploi et au recrutement permet aux entreprises de venir à la rencontre des étudiants et diplômés des écoles de commerce au Maroc. Ainsi, plus de 50 entreprises sont attendu pour cette édition.

Organisée sous le thème « Économie du Savoir et Capital Humain : Leviers d’une Croissance Durable », cette plateforme réunissant les différents acteurs du marché du travail propose un programme riche et une animation dynamique et interactive. En effet, en plus de l’espace d’exposition, le Carrefour du Manager organisera des conférences thématiques, des ateliers-métiers et des émissions TV.

Ces animations rassemblent des personnalités du monde économique et des affaires, des experts, des professionnels et des enseignants-chercheurs qui partageront leurs connaissances, leurs savoir-faire et leurs expériences dans le but de recommander des solutions et des pistes de réflexion sur l’importance de l’économie du savoir et du capital humain.

