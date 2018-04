PARTAGER L’intelligence artificielle, bientôt incontournable ?

L’intelligence artificielle (IA) est désormais une préoccupation majeure des pays développés et émergents, dans un monde devenu de plus en plus digitalisé.

Les géants de la High Tech, tels que Google, Microsoft, Apple, IBM ou encore Facebook s’intéressent de plus en plus aux problématiques liés à l’intelligence artificielle, un terme devenu à la mode chez ces entreprises.

Concrètement, et à titre d’exemple, Microsoft ambitionne d’innover et d’investir en matière d’intelligence artificielle. L’entreprise a lancé un campus de l’intelligence artificielle en France. « 8000 personnes travaillent actuellement sur l’IA et ses usages, au bureau, voire à la maison, mais aussi dans plusieurs secteurs, tel que la santé, les transports, l’éducation et l’agriculture. Satya Nadella, qui dirige Microsoft depuis 2014, promet de démocratiser l’intelligence artificielle pour tout le monde et toutes les organisations », selon le journal Le Monde.

Google, de son côté, compte rendre l’IA et le machine learning (apprentissage automatique) plus accessibles, et a lancé pour cela le site « Learn with Google AI », une plateforme d’informations et d’exercices sur le sujet.

Infosys, le leader mondial dans le conseil et les services technologiques de nouvelle génération, a réalisé une étude mondiale sur l’impact de l’Intelligence Artificielle (IA) sur le retour sur investissement dans les entreprises, le personnel et les équipes dirigeantes. Selon l’étude, intitulée « Leadership in the Age of AI » (l’entrepreneuriat à l’ère de l’intelligence artificielle), « 73% des répondants déclarent que le déploiement de l’IA a déjà transformé leur manière de faire des affaires et 90% des cadres dirigeants ont généré des bénéfices mesurables grâce à l’IA ».

Un autre constat pas moins intéressant que l’entreprise a relevé : les entreprises sondés prennent des mesures pour préparer les employés et les chefs d’entreprise au marché du travail de demain. En effet, 53% des répondants ont indiqué que leur entreprise avait multiplié les sessions de formation pour les fonctions les plus touchées par le déploiement de l’IA.

Selon les auteurs de l’enquête, près de la moitié des décideurs dans le secteur de l’informatique (49%) déclarent que leur entreprise est incapable de déployer les technologies d’IA car leurs données ne sont pas prêtes à répondre aux exigences de ces technologies. En revanche, environ 77% des décideurs affirment que leur entreprise investit actuellement dans la gestion des données. De plus, les dirigeants de haut niveau ont signalé que leur équipe dirigeante s’inquiétait des répercussions de la réglementation industrielle sur leur capacité à utiliser les technologies de l’IA au sein de leur entreprise (70%) et des avantages potentiels que les technologies de l’IA pourraient apporter à la concurrence (66%).

Il est à noter que cette enquête a été commandée par Infosys et menée par l’agence de recherche indépendante Branded Research Inc. à travers sept pays : les États-Unis, le Royaume-Uni, la France, l’Allemagne, l’Inde, la Chine et l’Australie.

Au Maroc, plusieurs startup ont misé sur les avantages de l’IA dans différents secteurs. Citons l’exemple de « Enigma », créée en 2010 par l’entrepreneur Hicham Oudghiri, et qui a annoncé en 2014 sa deuxième levée de fonds de 4,5 millions de dollars. Dans ce contexte, plusieurs évènements liés à l’intelligence artificielle sont devenu incontournables, comme le Salon Med-IT, ou le Global Al Hackathon. L’enseignement supérieur s’y intéresse aussi, comme Supinfo Maroc qui a intégré parmi les spécialités étudiées l’intelligence artificielle.