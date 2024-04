Le ministre de l’Industrie et du commerce, Ryad Mezzour, a eu, vendredi à Rabat, des entretiens avec le ministre français de l’Économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, Bruno Le Maire, axés sur l’intégration industrielle entre le Maroc et la France.

Lors de ces entretiens, les deux ministres ont abordé les possibilités de partenariat dans les domaines de l’automobile, de l’hydrogène vert, de l’énergie décarbonée, s’attardant sur le potentiel et les opportunités de coopération qui se présentent devant les deux pays.

M. Mezzour a affirmé, dans une déclaration à la presse, que cette rencontre a permis d’aborder l’intégration industrielle entre le Maroc et la France, en particulier dans les secteurs de l’automobile et des batteries.

Une coopération industrielle étroite entre le Maroc et la France est mutuellement bénéfique pour les deux pays afin de développer davantage leurs échanges économiques et commerciaux, a-t-il dit.

De son côté, M. le Maire a souligné la forte présence des investissements français dans l’industrie automobile marocaine, et l’importance de renforcer les capacités de production dans ce secteur.

Le ministre français a également mis en avant l’intérêt pour les deux pays de développer des projets communs, notamment dans le secteur automobile et la fabrication de batteries électriques, mettant l’accent sur les opportunités liées à l’électrification des véhicules avec une répartition équilibrée de la production entre la France et le Maroc, au bénéfice des deux continents.

LNT avec Map

