PARTAGER L’Institution du Médiateur du Royaume adhère aux services du Bureau d’ordre digital

L’Institution du Médiateur du Royaume a annoncé son adhésion aux services du Bureau d’ordre digital, plateforme digitale nationale destinée aux usagers des administrations publiques et lancée par l’Agence de développement du digital. L’Institution a indiqué, dans un communiqué, que cette initiative s’inscrit dans le cadre de la poursuite des efforts de numérisation de ses échanges administratifs, notant que les administrations, les établissements publics et l’ensemble des citoyens qui ont des dossiers, ou qui se trouvent dans le besoin d’un service administratif auprès de l’Institution du Médiateur, peuvent désormais déposer leurs correspondances et leurs documents sur le lien suivant: https://courrier.gov.ma/virtualbo. L’Agence de développement du Digital avait pris, en coordination avec le ministère de l’Économie, des Finances et de la Réforme de l’administration (département de la réforme de l’administration), un certain nombre de mesures pour aider les administrations publiques à adopter des solutions numériques, en développant, entre autres, le portail du Bureau de d’ordre digital pour gérer les correspondances administratives qui permettent aux services et aux usagers de déposer leurs correspondances à distance auprès des services concernés en échange d’un reçu numérique accusant réception.

LNT avec CdP