L'Institut Pasteur Maroc fait le bilan de ses activités

Quelque 90.000 personnes ont bénéficié, en 2018, de consultations de médecines préventive et de voyage auprès de l’institut Pasteur Maroc (IPM), indique, mercredi, le directeur de cet établissement, Abderrahmane El Maaroufi. Lors du Conseil d’administration de l’IPM, présidé par le ministre de la Santé, Anas Doukkali, M. El Maaroufi a précisé que ces prestations portent sur l’orientation, la vaccination et le conseil médical pour prévenir les maladies contagieuses, soulignant que l’Institut dispose d’un centre de référence en matière de vaccination contre la rage et un autre dédié aux vaccins internationaux, accrédité par l’Organisation mondiale de la santé (OMS).

L’Institut a effectué plus de 55.000 analyses biologiques a notamment fait observer M. Maaroufi, soulignant que l’Institut a également pour mission d’approvisionner les établissements de santé, notamment en un million d’unités de plasma et de vaccins.

L’institut a également procédé à la publication des résultats de 50 projets de recherche scientifique dans le domaine de la santé publique ce qui lui a permis d’occuper une place de choix au niveau national dans le domaine de la recherche scientifique, a-t-il ajouté.

L’IPM a aussi accueilli et encadré 500 stagiaires dans les différents niveaux d’enseignement supérieur (Licences, Master et Doctorat), précise M. El Maaroufi.

