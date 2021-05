L’institut français de Casablanca organise jusqu’au 9 juin « Les balades photographiques ». Proposés et encadrés par Paulin Amato et Yassine Sellam ces ateliers de photographie argentique permettront à chaque participant de profiter d’un temps d’expression et d’aborder la photographie d’une façon ludique tout en explorant la ville à travers la lentille d’un appareil photo argentique.

Selon l’IF, cet atelier à destination des photographes débutants et avancés, se déroulera sur deux jours (un samedi et un mercredi après-midi) et couvrira : une initiation à la prise de vue ainsi qu’une balade en ville sur un thème prédéterminé (le samedi), puis l’apprentissage du développement argentique et la numérisation en couleur et/ou en noir et blanc selon le choix des participants (le mercredi après-midi).

A l’issue du workshop, chaque participant repartira avec ses négatifs développés et les fichiers numérisés des photos qu’il aura prises.

Partagez cet article :