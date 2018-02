PARTAGER L’Institut Français du Maroc présente sa saison culturelle 2018

L’Institut Français du Maroc vient de dévoiler sa nouvelle saison culturelle, lors d’une conférence de presse organisée mardi 13 février à Casablanca. Sous le thème «Un monde ouvert», les instituts français du Royaume proposeront en 2018 30 temps forts, et plus de 800 événements. «Cette saison est à l’image du partenariat d’exception entre la France et le Maroc et de leur ambition partagée pour une culture qui rassemble, une culture ouverte sur l’autre, une culture qui interroge le temps présent», a déclaré Jean-Marc Berthon, Directeur Général de l’Institut français du Maroc.

C’est l’écrivaine Leïla Slimani, Prix Goncourt 2016, qui sera la marraine de cette saison. Une saison annoncée riche en musique, théâtre, danse, cinéma, arts visuels, littérature et conférences, avec plusieurs nouveautés. Au programme, le cycle Grands interprètes qui réunira des virtuoses de la scène classique comme Alexandre Tharaud, Anne Queffélec, Célimène Daudet, le Festival de Jazz d’Agadir qui reviendra pour une deuxième édition, Les nuits photographiques d’Essaouira, Les rencontres internationales de la photographie de Fès… Le public aura également rendez-vous avec le cinéma français avec la projection, en exclusivité, d’une quarantaine de films récents, tout au long de l’année, dans les salles du réseau de l’IF et dans les cinémas partenaires.

Le mois de mars sera marqué par l’organisation, pour la 1ère fois, d’un concours d’interprétation de chansons francophones, pour les 10-25 ans. Les qualifications seront organisées dès le 2 mars dans différentes villes du Royaume. La finale, elle, se déroulera à Marrakech avec un jury sous la présidence de Bruno Berberes, directeur artistique et responsable de casting pour des spectacles tels que The Voice France, Le Roi soleil, etc.

La 22ème édition du salon «Printemps du livre et des Arts de Tanger» sera organisée du 19 au 22 avril et sera dédiée à «la rencontre». Le mois de mai sera marqué par la 8ème édition de «La Cigogne volubile», un événement dédié aux enfants de 4 à 12 ans avec pour thématique «la famille». Il est à noter que la saison culturelle réunit près de 400 000 visiteurs chaque année. AL