L'institut français d'Oujda a déménagé

Son Excellence Monsieur l’Ambassadeur de France au Maroc, Jean-François Girault, accompagné de Madame la Directrice Générale de l’Institut français du Maroc, Clélia Chevrier Kolačko, inaugureront jeudi 18 octobre, le nouveau site de l’Institut français d’Oujda, en présence des officiels locaux.

Situé en plein centre du quartier Al Qods, le quartier des facultés, des écoles, des administrations et des loisirs (restaurants, cafés, salles de jeux et de sports…) l’Institut français d’Oujda, dont les travaux d’aménagement ont commencé début août, joue surtout sur la proximité en proposant des locaux sur deux étages, d’une superficie de 1060m2, pensé pour un accueil agréable et une circulation fluide des individus.

La médiathèque, sur 2 étages, est ouverte sur le numérique avec environ 17000 documents (livres, presse, DVD…) sur la France et la Francophonie. C’est un espace de lecture, de travail et d’échange pour grands et petits.

Les salles des cours de langue sont équipées de matériels performants avec une salle informatique et des espaces délocalisés chez les partenaires de l’institut français. L’enjeu est de proposer un apprentissage de français qui puisse satisfaire tous les apprenants avec de nouvelles méthodes et des enseignants mobilisés et bien formés.

Une salle polyvalente pouvant accueillir une centaine de spectateurs est dédiée à l’activité culturelle (projections, rencontres, spectacles…) et aux différentes réunions.

C’est un espace ouvert aux dialogues, aux échanges, aux partenariats avec des bureaux dédiés à la Coopération décentralisée entre Lille et Oujda, à la Chambre française de commerce et d’industrie du Maroc et à l’Association marocaine des enseignants de français.

LNT avec CdP