L’Institut français de Tanger accueille l’exposition « Bleu » d’Ahlam Lemseffer Mahla. Présentée du 20 janvier au 20 mars 2024 à la Galerie Delacroix de l’Institut, cette exposition signe le retour marqué de l’artiste après son intervention remarquable à la galerie de l’Artothèque de Casablanca.

Ahlam Lemseffer, artiste plasticienne, se distingue par son exploration des médiums tels que la peinture, la sculpture et l’installation. Ses travaux interrogent les formes, les espaces et les couleurs, mettant en lumière l’interdépendance entre planéité et spatialité.

Originaire d’El Jadida, Ahlam Lemseffer détient de nombreuses distinctions, dont la prestigieuse décoration de l’Académie française des Arts des Sciences et des lettres.

Artiste reconnue depuis les années 80, son travail est montré entre autres, au Musée VERA (St Germain en Laye) en 1993, Palais d’IENA (Paris) en 1994, Hoover Public Friends Gallery (Birmingham Alabama) en 1999 , Memphis USA en 1999, Galerie CDG (Rabat) en 2002, Chicago – Casablanca Sister Cities (Chicago) en 2006, Galerie Bab El Rouah (Rabat) en 2007, durant l’exposition inaugurale du Musée Mohamed VI d’Art Moderne et Contemporain (Rabat) en 2014 et à la Cairo Bank Gallery (Amman) en 2015.

Sa participation à des événements artistiques internationaux, notamment à la Biennale Internationale d’Art Islamique en Iran et à la Biennale du Caire, souligne son rayonnement au-delà des frontières.

Fondatrice du MAC à Briech-Asilah en 2012, Ahlam Lemseffer continue de jouer un rôle central dans le milieu de l’art contemporain au Maroc.

