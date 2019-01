PARTAGER L’Institut Français de Casablanca ouvre sa saison sur « La part des femmes »

L’Institut Français de Casablanca (IFC) vient de dévoiler sa nouvelle saison culturelle janvier-mars 2019 lors d’un point de presse organisé vendredi 18 janvier.

Sous le thème « La part des femmes », cette saison s’articule autour du cinéma, des spectacles, des expositions, des rencontres et du débat d’idées.

Avec presque 10% de hausse de fréquentation sur ses manifestations culturelles en 2018 par rapport à l’année précédente, l’IFC démarre cette nouvelle année avec une programmation riche et variée.

Ainsi, l’institut accompagnera le festival Théâtre et Cultures, accueillant trois pièces présentées l’an dernier au festival d’Avignon.

L’IFC s’affirme aussi comme un lieu de création où viennent en résidence de nombreux artistes.

En matière de débat d’idées, l’IFC proposera, quatre rendez-vous à savoir la place des Sciences en partenariat avec l’École Centrale Casablanca, les rencontres Architecture du Maroc, les Rencontres du Moi/bibliothérapie avec la revue NAFS, et les Rencontres littéraires.

Au programme également, deux expositions : « La lune est le soleil des statues » de Merhyl Levisse, et « L’bidaouyates , femmes de Casa » de d’Elzévir, qui proposera un panorama de silhouettes de femmes croisées dans les rues de Casablanca.

Fidèle à son engagement en faveur de la coopération, l’IFC poursuivra son partenariat avec l’association « Divers’Cité » et ouvrira un espace de débat et d’échange avec les 30 associations du collectif « Les Colibris du Maroc » explique Martin Chénot, directeur délégué de l’IFC de Casablanca.

Concernant le Salon International de l’Edition et du Livre qui se tiendra du 7 au 17 février 2019, à l’Office des Foires et Expositions de Casablanca, l’Institut français y contribuera avec la venue de plus de 30 auteurs et écrivains francophones sur son stand. Une programmation de rencontres et ateliers jeunes publics ainsi que des rencontres et dédicaces avec les auteurs invités sont prévus sur le stand France.

Ce point de presse était marqué par un concert d’ouverture sur cette thématique, donné par la jeune chanteuse française Kenza Cheddid, alias Nash. Auteure, compositrice et interprète, elle sortira son 2ème album le 12 avril prochain. Nash a déclaré être honorée de lancer cette nouvelle saison qui met à l’honneur les femmes.

AL