L'institut Amadeus abrite la « Conférence des Experts sur la coopération Sino-Africaine »

L’Institut Amadeus a co-organisé, mardi 6 mars, à Rabat, avec l’Ambassade de la République Populaire de Chine au Maroc, « La Conférence des experts sur la Coopération Sino-Africaine » en perspective du 6ème Sommet du Forum sur la Coopération Afrique-Chine (FOCAC).

Cet évènement vise à accompagner le dialogue collectif en cours autour du renforcement des relations sino-africaines, solides et fort prometteuses. Il sera question de dresser le bilan de la mise en œuvre des résolutions émises, lors de la 5ème édition du FOCAC tout en abordant l’ensemble des thématiques clés et des enjeux sino-africains en vue du prochain Sommet. La conférence a réuni des diplomates, politiciens, acteurs économiques, experts et universitaires, venus d’Afrique et de Chine, autour de plusieurs tables rondes à huit clos.

50,8 milliards de $ pour signer 245 accords

S’agissant le contexte de l’organisation de cette conférence, Brahim Fassi Fihri, le Président fondateur de l’Institut Amadeus a noté qu’« Aujourd’hui, cette conférence réunit plusieurs experts venus d’Afrique et de Chine pour discuter des quatre piliers de la coopération sino-africaine que sont : la coopération économique et investissements, la coopération politique, le développement humain et les transferts de compétences ( la possibilité d’importer le modèle chinois), et enfin, la coopération en matière de paix et de sécurité dans la perspective du 6e sommet du Forum sur la Coopération Afrique-Chine (FOCAC) ».

« Rien que dans les sept premiers mois qui ont suivi le dernier sommet du FOCAC à Johannesburg en 2015, la Chine et ses partenaires africains ont signé 245 accords dans presque tous les domaines, d’un montant atteignant 50,8 milliards de dollars, dont 46,6 milliards de dollars d’investissements directs et de prêts bancaires », a déclaré le président, avant d’ajouter : »le Fonds de coopération sino-africaine pour les capacités de production, dont la première tranche compte 10 milliards de dollars, a été établi. La première tranche de prêts en faveur des PME africaines, dont le montant atteint 5 milliards de dollars, a été décaissée ».

De sa part, l’Ambassadeur de Chine au Maroc M. Li Li a souligné que « Pour la Chine, la relation sino-africaine est un stabilisateur dans ses relations avec l’extérieur », avant d’ajouter : « En 2018, le Forum sur la coopération sino-africaine (FOCAC) fêtera son 18e anniversaire. Les réalisations accomplies dans ce cadre sont remarquables. Surtout depuis le Sommet de Johannesburg en 2015, la Chine et l’Afrique ont travaillé activement pour la mise en œuvre du Plan d’action axé sur “cinq piliers” et “dix programmes de coopération”, en mettant l’accent sur l’industrialisation et la modernisation agricole, et en privilégiant les coopérations et partenariats industriels. Et les premiers résultats enregistrés dans divers domaines, tels que l’agriculture, la fabrication, la finance, le tourisme, l’aviation, la télécommunication, la santé, le commerce et la logistique, ont non seulement porté profit à 1,2 milliards Africains, mais aussi appuyé fortement l’approfondissement du partenariat stratégique global sino-africain.

Il va sans dire dans ce sens que la part de la Chine dans le commerce total a atteint 6,2% en 2017, selon le rapport économique et financier de 2018. Le volume des échanges commerciaux, quant à eux, ils ont atteint 39,5 MMDH.

Le gouvernement Chinois a mis en place un crédit préférentiel au Maroc d’un montant de 300 millions de dollars destinés au financement de projets au Maroc, notamment dans le domaine des énergies renouvelables et en matière de télécommunications, selon ce qu’a rapporté le président de l’institut Amadeus.

Le ministère de l’Économie et des Finances avait noté, dans le cadre de la coopération sino-africaine que Pékin a investi 36 milliards de dollars dans le continent. À ce titre, le Maroc, a accueilli 81 projets chinois, se plaçant ainsi derrière l’Afrique du Sud qui a bénéficié de 139 projets.

Cette rencontre connait la participation d’une cinquantaine de diplomates, experts et universitaires, hommes politiques et acteurs économiques africains et chinois, réunis afin de discuter des quatre piliers de la coopération sino-africaine, à savoir la coopération économique et l’investissement, la coopération politique, le développement humain et les transferts de compétences ainsi que la coopération en matière de paix et de sécurité.

