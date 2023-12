Créée en 2021, la Fédération Marocaine des Professionnels du Sport (FMPS) vient de dévoiler les premiers retours d’une étude sur le poids de l’industrie du sport au Maroc à l’occasion du Salon Africa Sports Expo qui a eu lieu à Casablanca en juin dernier.

En l’absence de données existantes pour l’ensemble des segments composant cette industrie, la FMPS a opté d’abord pour des travaux centrés sur le périmètre d’activités de ses membres. Au total, ce sont plus de 300 entreprises, employant plus de 11.500 collaborateurs dont 24% de collaboratrices et générant un chiffre d’affaires cumulé de 21,16 MMDH.

Il convient également d’intégrer les emplois dédiés au sport dans différents segments tels que le BTP ou le tourisme qui ne manqueront pas d’embaucher pour soutenir la politique ambitieuse d’accueil de grands événements. Par extrapolation internationale, on peut raisonnablement retenir le chiffre de 30.000 emplois. Selon une étude BAM remontant à 2021, le travail informel représenterait 30% du PIB du Maroc. Rapporté au seul secteur privé du sport au Maroc, on obtiendrait un chiffre d’affaires de 27,5 MMDH, soit 2% du PIB du royaume ainsi que 15 000 emplois

En l’absence d’une publication officielle pour l’ensemble des fédérations, les informations collectées font apparaitre l’existence d’au moins 350.000 licenciés répartis sur 5.000 associations sportives. Quel que soit le nombre réel des licenciés au Maroc, il restera bien inférieur à celui de la pratique « libre » qui, selon les extrapolations réalisées dans cette étude, est évaluée à 10 millions de Marocains.

Afin d’encadrer ces 10 millions de pratiquants, et en se basant sur des ratios internationaux, on estime le nombre d’emplois au minimum à 50.000 dans le milieu associatif.

Entre les différents services du Ministère des Sports ou de la Jeunesse, les établissements publics tels que l’Institut de formation des cadres ou l’Académie Mohammed VI, les Centre Socio-Sportifs et tout le personnel « sport » employé par l’Education Nationale, ce sont à minima 25.000 fonctionnaires, et donc autant de contributeurs au développement de l’industrie du sport.

Autre élément à prendre en considération en matière de « service public », la pratique du sport est de nature à réduire les coûts de santé. Selon un rapport de l’OMS et de l’OCDE, l’accroissement de l’activité physique pourrait faire économiser des milliards chaque année. En France, il a été démontré qu’1 € investi dans l’Activité Physique génère 1,7 € de Bénéfices Economiques.

Si le seul secteur privé du sport (périmètre FMPS) au Maroc pèse a minima 1,56% du PIB et emploie plus de 11.500, on peut estimer que l’industrie du sport au Royaume dépasse la barre des 2,5% du PIB et des 115.000 emplois par simple intégration des emplois secteurs associatifs et publics. À titre de comparaison, l’industrie du sport en France (hors investissement) pèse 53 milliards d’euros (étude BPCE de 2023), soit 2,2 du PIB. Le simple secteur privé du sport français (périmètre FMPS) représente quant à lui, 1,2% du PIB.

Pour Mehdi Sekkouri, président de la FMPS, par cette étude, l’étude souhaite démontrer que le sport est une industrie à part entière qui n’a rien à envier aux autres secteurs : ‘‘En plus d’avoir un impact direct sur nos concitoyens sur le plan social et sanitaire, le sport pèse sur notre économie en créant de la valeur ajoutée et de l’emploi’’.

Quant à Vincent Chaudel, l’associé de IN&Sport, l’attribution de la co-organisation de la Coupe du Monde 2030 est une réelle opportunité pour renforcer et développer l’industrie du sport pour laquelle le Maroc a de véritables atouts comme sa jeunesse, son dynamisme économique, son potentiel touristique … »

Et de conclure que parce que le sport marocain est bien plus qu’une activité récréative, c’est un levier de cohésion sociale, un outil d’éducation, un vecteur de fierté nationale, mais aussi un pilier de l’économie, une source d’emplois, en un mot : une industrie.

Pour rappel, la Fédération Marocaine des Professionnels du Sport (FMPS) est une instance représentative des différentes filières du secteur : retail, équipement & infrastructure, institutions, conseil, évènementiel, start-up, salle de sport, Formation, Tourisme, Média…

H.Z

