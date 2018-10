PARTAGER L’industrie 4.0 au cœur d’un colloque organisé par l’Ecole Centrale Casablanca

Au Maroc, l’industrie 4.0 est le point de convergence de deux grands plans stratégiques lancés par l’Etat. Le Plan d’Accélération Industrielle mis en place par le Ministère de l’Industrie, de l’Investissement, du Commerce et de l’Economie Numérique a introduit une approche nouvelle fondée sur la mise en place d’écosystèmes industriels. En parallèle, le Plan Maroc Digital 2020 permettra d’accélérer la transformation numérique de l’économie nationale et offrira aux entreprises l’infrastructure et les outils nécessaires pour tirer pleinement parti de la digitalisation.

Danse ce sens, l’Ecole Centrale Casablanca organise ce mercredi 17 octobre une rencontre de haut niveau sous le thème : « Transformation Numérique des Entreprises et Industrie 4.0 ». L’événement, qui voit la participation de grands spécialistes et experts internationaux de la question, a pour objectif de mettre en lumière les défis auxquels sont confrontées les entreprises à l’aune de la quatrième révolution industrielle, et particulièrement les méthodes et concepts de l’usine 4.0, nous informe le communiqué.

Si l’industrie 4.0 représente une réelle opportunité pour un pays comme le Maroc, qui bénéficie d’atouts certains pour bien négocier ce tournant stratégique, elle représente également un réel défi. Réussir la transition vers l’usine du futur serait le gage d’une réelle compétitivité pour les entreprises marocaines, et un facteur déterminant de l’émergence définitive du pays sur le plan industriel à l’échelle mondiale. Cependant, de réelles questions se posent sur les évolutions nécessaires en termes de formation et de compétences pour faire face, d’une part, à la complexité des systèmes engendrés par ce nouveau modèle industriel, et d’autre part, aux reconversions du capital humain qui émergeront lorsque les fonctions nécessitant aujourd’hui une intervention humaine seront totalement automatisées dans ce nouveau système.

A travers une série de conférences et de témoignages professionnels, ainsi qu’à travers une table ronde sur le rôle du capital humain dans la transformation des entreprises, le colloque tente d’apporter des éléments de réponses aux questions qui émergent de la complexité d’un nouveau modèle industriel aux multiples facettes, conclut le communiqué.

LNT avec CdP