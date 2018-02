PARTAGER L’industrialisation en Afrique sera au coeur du Forum Centraliens Supélec

La 6ème édition du Forum Centraliens Supélec se tiendra les 18 et 19 février sous le thème « l’Afrique industrielle, pour une co-émergence inclusive ».

Cet événement, initié par l’Association des Centraliens et des Supélec du Maroc, sera consacré au modèle d’industrialisation et de développement du Continent et devrait réunir plus de 400 experts, opérateurs économiques, décideurs et acteurs politiques nationaux et internationaux.

Sur le choix de ce thème, Mustapha Metaich, Président de l’association des Centraliens et Supelec du Maroc a déclaré, lors d’une conférence de presse organisée lundi 5 février, que l’industrialisation en Afrique est plus que jamais d’actualité puisque le continent connait, depuis quelques années, une croissance démographique sans équivalent dans le monde. « Aujourd’hui, nous sommes 1 milliard d’africains, en 2050 nous serons 2 milliards, qu’il va falloir nourrir (d’où le besoin d’industrie agroalimentaire, chimique, etc.), urbaniser (industrie immobilière), soigner (industrie pharmaceutique), etc. », a-t-il expliqué.

Selon M. Metaic, il ne saurait y avoir de développement soutenu et de croissance durable de l’économie du Continent Africain sans base industrielle locale, forte et compétitive, tirant partie des atouts du continent…

« Malgré des richesses mondiales telles que le pétrole, les phosphates les métaux précieux et produits agricoles, le continent africain est une région du monde qui reste globalement sous-industrialisée puisque l’essentiel des richesses sont exportés en état brut sans aucune valeur ajoutée», a-t-déclaré, ajoutant que l’industrie demeure un modèle de développement inclusif, capable d’absorber une quantité importante de main d’oeuvres et donc réduire les inégalités sociales et retenir les ressources humaines sur le continent.

La 6ème édition du Forum s’attachera à répondre plusieurs clés, dans le cadre de différents workshops, et proposera les jalons d’un modèle intégré et inclusif de l’industrie de l’ensemble du continent.

En effet, il sera question du développement industriel en Afrique, des mécanismes d’appui et d’incitation pour catalyser l’investissement industriel et des façons d’accélérer l’industrialisation du continent africain.

Un livre blanc devrait synthétiser les conclusions des ateliers et de la plénière ainsi que les principales recommandations émises par les participants. Il sera édité, à l’instar des précédentes éditions, puis distribué aux décideurs.

A. Loudni