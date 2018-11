PARTAGER L’INDH marque de sa présence la 8ème édition du Sommet «Africités»

La première journée du Sommet «Africités» organisé à Marrakech du 20 au 24 novembre 2018 a été fortement marquée par la cérémonie d’inauguration du stand de l’Initiative Nationale pour le développement Humain (INDH), annonce un communiqué de l’INDH. Présidée par M. Mohammed Dardouri, Wali Coordonnateur National de l’INDH, cette cérémonie a été suivie par trois ateliers traitant chacun sous un angle différent de l’un des axes majeurs de la Phase III de l’INDH. En l’occurrence, le développement du Capital Humain qui a été placé au cœur des préoccupations de cette troisième Phase.

Suite à la cérémonie d’inauguration du stand de l’INDH qui a eu lieu immédiatement après la fin de l’allocution inaugurale du Sommet «Africités», le public ainsi que les représentants des médias et des délégations institutionnelles des pays d’Afrique Subsaharienne participantes à ce sommet ont pu découvrir les grands contours de la Phase III de l’INDH présentés lors d’un atelier thématique animé par M. Dardouri. Intitulé «Le développement du capital humain, principal levier pour une croissance inclusive», cet atelier était axé comme son non l’indique sur le rôle majeur du capital humain dans toute stratégie et initiative de développement durable.

Lors de cet atelier, M. Dardouri a rappelé que la Phase III est articulée autour de quatre programmes volontaristes conçus pour renforcer un aspect spécifique du développement humain, appuyés par une gouvernance renouvelée. Les programmes 1 (Réduction des déficits en infrastructures et services sociaux de base) et 2 (Accompagnement des personnes en situation de précarité) visent à poursuivre la dynamique enclenchée en matière de rattrapage des déficits en infrastructures et services sociaux de base et en matière de lutte contre la précarité. Tandis que les programmes 3 (Amélioration du revenu et inclusion économique des jeunes) 4 (Impulsion du Capital Humain des générations montantes) qui sont de nouveaux programmes apportent une orientation novatrice à l’INDH en s’attaquant de façon plus volontariste aux principales causes du retard en termes de développement humain tout au long des étapes de la vie.

Après la présentation de M. Dardouri, deux autres ateliers ont pris le relais pour approfondir d’avantage la réflexion autour de cette nouvelle orientation de l’INDH basée sur le développement du Capital humain. Organisés sous l’intitulé «Investir dans l’individu dès le plus jeune âge pour maximiser le potentiel de développement humain», ces deux ateliers ont mis l’accent sur les actions énumérées au titre des programmes 3 et 4 de la Phase III de l’INDH et visant à accompagner les individus de la petite enfance, jusqu’à la jeunesse, en passant par l’adolescence. Animé par M. Driss El Mannani, Représentant la Coordination Nationale de l’INDH, le deuxième atelier de cette première journée a ainsi traité du rôle de l’INDH pour contribuer au renforcement du dispositif de santé maternelle et infantile et améliorer la nutrition de l’enfant. Le troisième et dernier atelier de la journée qui était animé par le Dr. Mouna Boussefiane, Chargée de programme santé UNICEF Maroc a quant à lui traité de façon scientifique du thème du développement de la petite enfance et des bonnes pratiques en santé et nutrition.

En dehors du stand de l’INDH, M. Dardouri a participé à la session «Investir dans le Capital Humain au niveau local africain pour atteindre les objectifs de Développement Durable et la Vision Africaine 2063» organisée dans le cadre du sommet «Africités» parmi un important panel d’intervenants représentants le Maroc et l’Afrique Subsaharienne. La participation de l’INDH au sommet «Africités» a pour objectif de mettre à profit cette plateforme de rencontre continentale en vue de consolider les liens de partenariat et d’échange d’expertise avec les pays frères d’Afrique Subsaharienne autour de cette initiative, véritable chantier de règne, devenu en l’espace de treize années l’acteur majeur du développement humain au Maroc. Ceci en droite lignée des grandes orientations dessinées par le Roi Mohammed VI pour la promotion de la coopération Sud-Sud, conclut le communiqué.

LNT avec CdP