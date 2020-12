En cette fin d’année 2020, et début d’une nouvelle décennie, l’incertitude domine. En ce qui concerne la pandémie qui continue à sévir, les vaccins doivent confirmer leur efficacité et se généraliser à tous les pays.

Les économies attendent une reprise pérenne pour éviter la dégradation du chômage et l’approfondissement de la crise sociale et les États continuent à creuser le niveau de leur endettement.

Les pays en voie de développement qui sont, de fait, les plus touchés par la crise économique, dépendent de la reprise des économies riches.

Mais, face à ces constats quelque peu déprimants, les performances des marchés financiers mondiaux, en cette fin d’année, sont exceptionnelles, voire même hors normes.

En effet, l’année 2020, a connu des records des principaux indices boursiers bravant le principe selon lequel les marchés financiers traduisent la santé économique des pays.

Alors qu’au début de la pandémie, les marchés financiers ont connu un krach violent qui se justifiait, ils s’en sont remis depuis et ont réalisé des performances inédites.

Et ce, parce que si la Covid-19 a détruit l’économie mondiale, les nouvelles technologies ont été l’objet d’une réelle euphorie.

A ce titre, 2020 aura été spécifique pour les marchés financiers du fait que leurs indices ont connu une chute très forte dont ils s’en sont sortis très vite en réalisant de fortes performances.

Ainsi, dès la fin de février, les bourses mondiales face à la pandémie ont décroché avec une baisse mensuelle de leurs indices de 34 % aux Etats-Unis (S&P 500) et de 38 % du CAC 40 en France.

La seconde semaine de mars a été noire avec le CAC 40 qui a perdu 20 % de sa valeur en une semaine, face à l’arrêt généralisé des économies, qui a induit une forte volatilité des indices.

Les banques centrales, FED et BCE, ont dû intervenir pour que les marchés rebondissent, rattrapent leur forte chute et renouent avec la hausse de leurs performances.

En juin, le Nasdaq, marché des nouvelles technologies américain, renouait avec ses records historiques. Et Wall Street signait son meilleur trimestre depuis 1998.

Fin août, le S&P 500 effaçait les effets de la pandémie désormais qualifiée de « corona krach. »

Et depuis, l’annonce des vaccins a permis encore des records. Précisément, quand le 9 novembre, Pfizer et BioNTech ont annoncé une formule efficace à plus de 90 % de leur vaccin, l’action du géant pharmaceutique s’est envolée de 7,7 % en une séance.

Les Bourses européennes, ont suivi le mouvement, réalisant la plus forte hausse mensuelle de leur histoire avec une envolée de 18 % de l’Euro STOXX 50 et de 20 % pour le CAC 40 en novembre dernier.

Toutefois, ces extraordinaires performances des marchés boursiers occidentaux, ont aussi démontré le fossé creusé par la pandémie au niveau des économies, car s’il y a eu des gagnants comme les GAFAM, les perdants ont été nombreux.

Aux États-Unis, l’écart de performance entre les secteurs de l’économie réelle va de -73% du cours des actions durement touchées par la crise économique conséquente à la crise sanitaire et + 21% pour l’informatique.

De plus, la « vieille économie », pour ne pas s’effondrer, a eu recours à la dette, alourdissant très fortement le poids de son endettement.

Seuls les géants de la tech, eux, ont continué à dominer avec des performances boursières extravagantes. L’action Apple a réalisé +80 % depuis le début de l’année, Microsoft, +40 %, Amazon (+70 %) et Google (+28 %).

La question qui s’impose pour 2021, repose sur la capacité de ces derniers à compenser la perte des secteurs économiques en difficulté, en attendant la reprise des économies.

Sachant que les performances actuelles des indices américains en particulier sont totalement décalées de la réalité voire même trompeuses parce qu’elles ne traduisent pas la réalité de la santé de l’économie du pays.

Par contre, cette situation profite certainement aux boursicoteurs qui réalisent des profits anormalement très élevés. Les marchés boursiers en question ne sont pourtant pas en disfonctionnement !

Afifa Dassouli