L'IMANOR publie une norme sur les chambres à air pour vélos et motos

L’Institut marocain de Normalisation (IMANOR) a annoncé, ce jeudi avoir publié une norme marocaine portant sur les chambres à air pour vélos et motos, ayant pour objectif de contrôler leur qualité et sécurité.

La norme marocaine sur les chambres à air pour vélos et motos fixe les exigences et spécifications relatives à la matière première, aux substances dangereuses utilisées, aux performances mécaniques en termes de compatibilité, étanchéité et résistance ainsi que les exigences concernant le marquage, l’étiquetage et l’emballage de ces chambres à air, indique l’Institut dans un communiqué.

De plus, elle définit également les méthodes d’essai nécessaires pour vérifier les caractéristiques physico-chimiques et évaluer les performances mécaniques de ces chambres à air pour vélo et motocycles, en majorité importées, qui sont de plus en plus utilisées au Maroc et qui ne sont pas suffisamment couvertes par des dispositions techniques permettant de les contrôler avant leur utilisation, ajoute Imanor.

Cette norme marocaine, qui se base sur un ensemble de référentiels normatifs étrangers et sur des règlements européens et des Nations Unies, se rapportant à ces produits, est le fruit d’une large concertation au sein de la commission de normalisation concernée en présence de toutes les parties prenantes, à savoir les fabricants, les importateurs, les administrations, les laboratoires et représentants des consommateurs, précise la même source.

En effet, sollicités pour le guidage, le freinage, l’adhérence, la transmission de puissance et dans une moindre mesure l’amortissement, les chambres à air se doivent d’offrir un compromis adapté aux styles de conduite, aux charges transportées, à l’état de la route et à la météo.

Ainsi, l’institut juge indispensable l’utilisation des chambres à air de bonne qualité pour minimiser les risques liés au plissage et à la crevaison et résister aux effets de réchauffe par frottement provoquée par l’accélération et le freinage, en plus de la maitrise des risques liés à la présence de substances dangereuses pouvant nuire à l’utilisateur.

LNT avec Map