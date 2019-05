PARTAGER Ligue Europa: Arsenal et Chelsea font l’essentiel

Dans un match bien maitrisé par les hommes d’Unai Emery, Arsenal a battu jeudi soir les espagnols de Valence 3 buts à 1. Avec un doublé du français Alexandre Lacazette et un but en fin de match du gabonais Pierre Emerick Aubameyang, les Gunners font un grand pas vers la finale à Baku, ce serait la quatrième pour Unai Emery. A noter aussi que les Anglais avaient subi la domination des Espagnols en début de match, notamment avec l’ouverture du score du valencien Diakhaby. Pour l’entraineur des Gunners, il faut rester méfiant: « Mon idée, c’est que ce sera encore très difficile au match retour à l’extérieur. C’est du 50-50. On peut quand même être contents. Ce n’est pas normal que Valence prenne trois buts, car ils ont une très bonne équipe ».

De l’autre côté, Chelsea a pu mettre en échec l’Eintracht Francfort à domicile 1 but partout grâce à un but de Pedro juste avant la mi-temps. Un match nul frustrant puisque les Blues avaient dominés l’adversaire pendant tout le match avec de nombreuse occasions. » Je pense qu’on est frustrés de sortir avec un match nul ce soir. Ils ont très bien commencé ce match mais au final, au nombre d’occasions, on est largement devant. On aurait dû tuer ce match en deuxième période, je me sens frustré ce soir. Ils ont bien défendu mais des fois, ils ont eu de la réussite aussi. Ça s’est joué à pas grand chose mais encore une fois, c’est dommage. On va vouloir finir le boulot à domicile, il faudra faire une clean-sheet » ,a lancé le champion du monde Olivier Giroud au micro de RMC sport après le match.

Le coach des blues Maurizio Sarri regrette aussi que sont équipe n’ai pas fait mieux qu’un match nul : « Nous avons fait une erreur dans les 20 premières minutes, je pense que nous n’avons joué que pour gérer le résultat. Après 25 minutes, nous avons commencé à jouer, et nous avons très bien joué jusqu’à la 85e minute. Nous méritions de gagner au vu du nombre d’occasions, nous avons eu le contrôle total pendant 70 minutes. 1-1 ce n’est pas si mal, mais ils sont également dangereux à l’extérieur. Eden (Hazard) était sur le banc parce qu’il a joué 10 matches de suite, c’est impossible pour un joueur de jouer 70-75 matches dans une saison. C’était la première raison. Et la deuxième, c’est qu’en général, il est capable de changer le cours d’un match en entrant en cours de jeu », a-t-dit au micro de RMC aussi.

Les matchs retour auront lieu la semaine prochaine.

Badamassi Gbaguidi