PARTAGER Ligue des champions: Tottenham réalise l’expoit et file en finale

Après un début de match difficile pour les Spurs dans tous les compartiments, ils ont réussi le miracle et se sont qualifiés pour la grande finale qui aura lieu le 1er juin à Madrid. Une première pour Tottenham dans son histoire, qui n’avait jamais atteint un finale de ligue des champions. Cela grâce à ce grand coach Maurizio Pochettino, qui a su gérer la situation en seconde période du match. L’entraîneur argentin en larmes après le match a affirmé que ses joueurs étaient des héros et que le club méritait cela.

« La personne qui mérite le plus c’est lui. Ce n’est pas facile tous les jours mais on travaille dur et on a montré encore que l’équipe est forte, dans la douleur, dos au mur. On a su montrer notre personnalité et notre caractère, à l’image de notre entraîneur », affirme le portier des Spurs Hugo Lloris.

Lucas Moura a inscrit un triplé. Un joueur qui a réalisé l’un des meilleurs match de sa carrière. « On est tous des héros » , dit-il après le match. Ses buts le poussent un peu plus dans l’histoire puisqu’il devient l’un des rares joueurs à avoir inscrit 3 buts en demi-finale de ligue des champions.

« J’ai encore du mal à parler. L’émotion est incroyable, merci le football. Mes joueurs sont des héros. L’an passé, j’avais dit à tout le monde qu’il n’y a que des héros dans ce groupe. Lucas est un super-héros. Il mérite son hat-trick », lance Pochettino sur ses joueurs.

Sur les réseaux sociaux, tout le monde salut la grosse prestation des Spurs. Même José Mourinho n’a pas caché sa joie pour Tottenham en affirmant que les dieux du foot étaient avec eux.

Concernant la finale qui aura lieu en juin, l’attaquant star de l’équipe Harry Kane espère être de retour pour vivre cet événement.

Badamassi Gbaguidi