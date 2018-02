PARTAGER Ligue des Champions : De grands chocs dès la reprise

Après la trêve hivernale, la Ligue des Champions reprend avec les huitièmes de finale de la compétition. Les matchs aller se dérouleront les 13, 14, 20 et 21 février, tandis que les matchs retours auront lieu les 6, 7, 13 et 14 mars. Tour d’horizon des équipes en compétition cette semaine.

Juventus de Turin contre Tottenham Hotspur FC

La Juventus de Turin, finaliste à deux reprises lors des trois dernières éditions de la Ligue des Champions, qui a fini 2ème de son groupe avec 11 points, derrière le FC Barcelone, doit faire face aux Hotspurs de Tottenham, une des meilleures équipes en phase de poule, qui a gagné tous ses matchs, à part un match nul contre le Real de Madrid, et a donc terminé première de son groupe avec 16 points, le plus haut total cette saison.

Le match aller se déroulant à Turin, la Juventus est donnée favorite par les bookmakers, mêmes si elle devra se passer de plusieurs de ces cadres, à savoir Barzagli, Cuadrado, Dybala, Matuidi et Höwedes. Elle devra donc compter sur Alex Benatia, qui réalise une excellente saison, Sandro, Chiellini et Lichtsteiner. Contrairement à son adversaire, Tottenham vient de récupérer deux joueurs qui étaient au repos (Alderweireld et Danny Rose) et pourront compter sur un des joueurs les plus en vue en Europe, Harry Kane. L’équipe dispose ainsi de son effectif au complet, qui se trouve être dans une forme excellente.

FC Bâle contre Manchester City FC

Bâle, qui a fini deuxième de son groupe avec 12 points derrière Manchester United, sera opposée à Manchester City, qui caracole en tête de la Premier League avec une grande marge d’avance de 16 points, et qui a terminé première de son groupe avec 15 points. Ce match est surement le plus déséquilibré de ce tour, Manchester City étant clairement donnée favori. De plus, l’équipe possède un atout de taille, Kevin De Bruyne, dans une forme étincelante.

Paris-Saint-Germain contre Real Madrid

Le PSG, qui a fini premier de son groupe avec 15 points, devant le Bayern de Munich, devra se défaire du Real Madrid, double tenant du titre, deuxième de son groupe avec 13 points devant le Borussia Dortmund et derrière Tottenham. Les parisiens ont donc hérité d’un tirage difficile. Malgré le fait que le Real n’a pas le meilleur bilan contre le PSG, et qu’il a mal commencé la saison avec plus de défaites qu’habituellement en Liga, il reste favori selon les bookmakers. Le Real de Madrid aura grandement besoin de Marcelo et Carvajal en meilleure forme que jusqu’à présent, afin de pouvoir stopper les attaquants parisiens, mais aussi de Ronaldo, leur meilleur attaquant dont les performances sont inégales en ce moment.

FC Porto contre Liverpool FC

Le Football Club Porto, deuxième de son groupe avec 10 points en face de poule, derrière Besiktas, se verra affronter Liverpool, qui fait son retour à ce niveau de la compétition, en ayant terminé premier de son groupe avec 3 victoires et 3 matchs nuls devant le FC Séville. Le match reste équilibré mais les bookmakers favorisent Liverpool, malgré les absences de Nathaniel Clyne et Emre Can. Du côté de Porto, Felipe est le seul absent confirmé pour l’instant.

Omar Iraqi