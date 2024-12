En prévision du rétablissement de la ligne directe Casablanca-Pékin le 20 janvier 2025, Royal Air Maroc (RAM) a signé plusieurs conventions avec de grandes agences de voyages chinoises lors d’une cérémonie organisée mercredi soir à Pékin.

Au total, 16 conventions ont été conclues par Abderrahman Brahimi, directeur Maroc, Maghreb, Moyen-Orient et Asie à la RAM, et Adil Khalloufi, représentant de la RAM en Chine, avec des consolidateurs et des agences de voyages spécialisées dans la destination Maroc.

« Nous avons signé des contrats pour des allotements de longue durée en termes de sièges sur nos vols directs Casablanca-Pékin, ce qui permettra de renforcer nos partenariats avec le réseau des agences de voyages chinoises et garantir un bon taux de remplissage à même de renforcer la ligne Casablanca-Pékin », a indiqué M. Brahimi dans une déclaration à la MAP.

Cette cérémonie de signature marque la conclusion de longues discussions avec nos anciens et nouveaux partenaires chinois, s’est-il félicité, soulignant que ces partenariats témoignent d’une forte demande de la part des voyageurs chinois pour la destination Maroc.

Initialement lancée le 16 janvier 2020, la ligne Casablanca-Pékin avait été suspendue quelques semaines plus tard en raison de la crise sanitaire.

Elle sera rétablie à partir du 20 janvier 2025, à raison de trois fréquences par semaine. Les vols au départ de Casablanca seront effectués les lundi, jeudi et samedi à 16h20 (heure locale) pour un atterrissage le lendemain à l’aéroport international de Pékin à 11h55 (heure locale).

Les départs de Pékin seront, quant à eux, effectués les mardi, vendredi et dimanche à 13h55 (heure locale) pour une arrivée à Casablanca à 20h10 (heure locale).

Les vols seront opérés par des appareils de type « Boeing 787-9 Dreamliner » d’une capacité de 302 sièges, dont 26 en Classe Affaires.

Le rétablissement de cette ligne s’inscrit dans le cadre du plan stratégique général 2024-2037 de la RAM, visant à faciliter, développer et enrichir les échanges entre le Maroc et la Chine, a expliqué M. Brahimi.

Il a, dans ce sens, affirmé que la compagnie aérienne nationale prévoit d’augmenter progressivement la fréquence de ses vols vers Pékin, pour passer de trois à sept liaisons hebdomadaires.

La RAM envisage également d’étendre son réseau vers d’autres métropoles chinoises, notamment Shanghai et Guangzhou, des destinations identifiées comme potentiellement rentables tant pour le transport de passagers que pour le fret, a-t-il ajouté.

« La liaison aérienne directe Casablanca-Pékin de la RAM concrétise les accords bilatéraux conclus lors de la visite historique de Sa Majesté le Roi Mohammed VI en Chine en 2016, qui avait notamment abouti à l’exemption de visa pour les ressortissants chinois se rendant au Maroc », a relevé M. Brahimi.

La Visite Royale en Chine a marqué un tournant dans les relations bilatérales, donnant lieu à de nombreux échanges de délégations entre les deux pays dans les domaines industriel, économique et culturel, a-t-il soutenu, notant que la desserte directe de la RAM vers la capitale chinoise s’inscrit dans le renforcement de cette dynamique, en offrant une alternative plus pratique aux vols transitant par les hubs européens ou moyen-orientaux.

Un dîner de gala a été organisé à cette occasion, en présence notamment de représentants de l’ambassade du Maroc en Chine, de journalistes et de personnalités chinoises et marocaines de divers horizons.

Intervenant lors de cet événement, l’ambassadeur du Maroc en Chine, Abdelkader El Ansari, a souligné que la ligne directe Casablanca-Pékin de la RAM répond à un besoin réel d’accompagner la dynamique des relations bilatérales sino-marocaines, tant sur le plan des échanges économiques et commerciaux que des échanges humains.

Le rétablissement de cette ligne s’inscrit également dans une stratégie plus large visant à renforcer les relations entre la Chine et le continent africain, a-t-il fait valoir.

Il a également mis en avant le positionnement de l’aéroport de Casablanca comme un hub majeur entre l’Asie, l’Europe et l’Amérique du Nord, d’une part, et une quarantaine de destinations africaines, d’autre part.

Cette ambition est confortée par la récente distinction de la RAM, élue meilleure compagnie aérienne d’Afrique pour la deuxième année consécutive, renforçant ainsi sa crédibilité sur le marché international, a conclu l’ambassadeur.

Les représentants de la RAM ont ensuite présenté la stratégie et la vision de la compagnie aérienne marocaine concernant les perspectives de développement touristique entre les deux pays.

