CashPlus, une entreprise bien établie dans le secteur des services financiers et de la FinTech au Maroc, a dévoilé son plan stratégique « LifePlus » lors d’une conférence de presse, organisée jeudi 7 mars, à Casablanca. « LifePlus » marque un tournant dans la stratégie du groupe, visant à remodeler le paysage des services financiers au Maroc et à l’international, explique le groupe.

« LifePlus » se concentre sur quatre piliers stratégiques principaux. Tout d’abord, il met l’accent sur l’intensification de l’adoption de la super application CashPlus, qui offre une gamme complète de services financiers intégrés pour répondre aux besoins divers des Marocains. Ensuite, le plan vise à accélérer l’expansion internationale de CashPlus, en se concentrant spécifiquement sur les communautés marocaines en Europe, afin de leur proposer des solutions financières adaptées à leurs besoins uniques. De plus, CashPlus aspire à se positionner comme un groupe responsable en adoptant une politique ESG à fort impact, comprenant la promotion de l’excellence en milieu de travail, le soutien à l’inclusion financière et la contribution à l’émancipation économique des individus et des communautés. Enfin, l’entreprise s’engage à placer la satisfaction client au cœur de ses décisions et à renforcer son engagement communautaire, en rendant les services financiers plus accessibles et bénéfiques pour la société dans son ensemble.

Nabil Amar, Président du Groupe CashPlus, souligne l’engagement envers une innovation responsable et la volonté de rendre la finance plus accessible, inclusive et bénéfique pour tous. « LifePlus » symbolise l’engagement de CashPlus à bâtir un avenir où la finance est plus accessible, plus inclusive et plus humaine.

En plaçant les besoins des Marocains au centre de sa stratégie, CashPlus vise à devenir un partenaire essentiel de leur quotidien, facilitant non seulement leurs transactions financières mais aussi leur progrès social et économique.

