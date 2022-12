L’Institut français de Casablanca présente l’exposition des AJAP 2020 en partenariat avec l’Ecole d’Architecture et de Paysage de Casablanca en présence de certains lauréats français.

Créé en 1980, le concours des AJAP est un dispositif de promotion, destiné à faciliter l’accès de ces jeunes professionnels à la commande et aux ressources professionnelles.

Concours biennal, organisé depuis plus de 40 ans par le ministère de la culture français, le prestigieux prix Albums des jeunes architectes et paysagistes distingue de jeunes talents du monde de l’architecture et du paysage pour la qualité, la pertinence et la cohérence de leur démarche, explique l’IF.

Cette année, pour la première fois, un concours AJAP Maroc sera organisé. Les partenariats déjà existants entre Écoles d’Architecture et de Paysage du Maroc et de France viendront nourrir et renfoncer ce projet.

L’exposition des AJAP 2020 se tient à l’ancienne Gare Casa Voyageur jusqu’au 30 décembre.

