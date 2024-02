Design « coup de cœur », expérience à la fois réjouissante et facile de la technologie électrique et digitale, production locale, responsable et circulaire… Elle possède tous les atouts pour devenir la citadine de référence de la transition électrique, dit-on auprès du constructeur français.

Ce modèle a été développé en trois ans seulement par rapport aux quatre années habituellement nécessaires. Concentré de technologie électrique et digitale, son prix d’entrée est « d’environ 25 000 euros ».

Pour obtenir ce résultat sur le segment des petites citadines accessibles, une mobilisation de tous le savoir-faire du Groupe a été nécessaire, en provenance notamment de Renault, d’Ampere, l’entité de Renault Group spécialiste du véhicule électrique et du software, et de Mobilize.

Cette mobilisation a eu lieu dans le cadre de la nouvelle organisation multi-spécialiste du groupe, qui permet à l’entreprise de se concentrer sur la recherche d’agilité, d’innovation et d’efficience pour faire face aux mutations technologiques du secteur. De cette manière, Ampere a pu apporter un avantage compétitif indéniable à Renault, grâce au développement rapide d’une plateforme inédite dédiée aux petits véhicules électriques et à la force de son écosystème industriel européen. De quoi permettre à Renault de développer une nouvelle gamme de véhicules électriques attractive dont Renault 5 E-Tech electric est aujourd’hui un des fers de lance.

Renault 5 E-Tech electric inaugure ainsi un nouveau chargeur AC bidirectionnel compatible avec les technologies V2L (vehicle to load) et V2G (vehicle-to-grid). Ce dernier système précurseur, et appelé à se généraliser, permettra au véhicule de devenir un véritable acteur de l’écosystème énergétique via les services Mobilize, en réinjectant à bon escient de l’électricité décarbonée dans le réseau. L’utilisateur bénéficie par ce système d’économies significatives sur sa facture d’électricité.

Sous le capot, le moteur électrique de Renault 5 E-Tech electric est plus compact que celui de Mégane E-Tech electric et de Scénic E-Tech electric dont il est dérivé. Il demeure fidèle à la technologie de prédilection utilisée par Renault : synchrone à rotor bobiné. Sans aimants permanents, il s’affranchit des terres rares et diminue ainsi son impact environnemental. Ce moteur qui bénéficie en termes de durabilité de l’expérience de ses prédécesseurs sera proposé en trois niveaux de puissance : 110, 90 ou 70 kW…

H.Z

