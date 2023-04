Le directeur général de l’Ecole marocaine des sciences de l’ingénieur (EMSI), Mohamed Essaaidi, a souligné, lundi soir à Tanger, que les technologies de l’intelligence artificielle (IA) et de réalité virtuelle sont en train de révolutionner les modes d’éducation et d’enseignement.

S’exprimant lors de la première conférence organisée dans le cadre de la 8è édition du Festival des sciences, placée sous le Haut patronage du Roi Mohammed VI, M. Essaaidi a estimé que les technologies immersives ont atteint un degré de maturité leur permettant d’influencer de nombreux domaines, en particulier l’éducation et l’enseignement, notant que « la prochaine ère numérique va tout changer ».

« Nous sommes en train de vivre une nouvelle révolution, menée par des technologies immersives telles que la réalité virtuelle, augmentée ou étendue ainsi que le Metaverse », a-t-il enchainé, relevant que ces technologies contribueront incontestablement à l’amélioration de la qualité de l’éducation.

M. Essaaidi a, à cet égard, présenté les résultats d’une étude réalisée au niveau international sur l’impact des technologies immersives sur l’éducation, qui révèlent que ces technologies sont quatre fois plus rapides à former qu’en classe, et que les bénéficiaires sont 275% plus confiants à appliquer les compétences acquises après la formation, 3,75 fois plus émotionnellement liés au contenu que les apprenants en classe, et 4 fois plus concentrés que leurs pairs e-learning.

Il a également mis l’accent sur les avantages de l’utilisation de ces technologies pour créer des environnements d’apprentissage plus engageants, interactifs et personnalisés, en plus de leur capacité à aider les étudiants à mieux comprendre les concepts difficiles et à acquérir des compétences pratiques. Il a également été question des défis liés à l’adoption de ces technologies dans l’éducation, ainsi que des meilleures pratiques pour intégrer ces outils pédagogiques innovants dans les programmes de formation.

Au programme de cet événement de cinq jours figurent des conférences sous les thèmes « innovations en biotechnologie », « remarques sur les constantes universelles », « environnement et énergies propres », « de l’optique à la photonique » et « étoiles et lumière ».

LNT avec MAP

Partagez cet article :