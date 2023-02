C’est l’un des jeunes talents de l’humour à suivre de toute urgence ! À seulement 24 ans, Nordine Ganso prouve que le succès n’attend pas le nombre des années. Élu « étudiant le plus drôle de France » en 2017, puis finaliste du Festival d’humour de Paris en 2018, ce bordelais désormais installé à Paris s’affirme très précocement comme l’un des comiques de scène les plus prometteurs de sa génération.

Il faut dire qu’il a tout pour plaire : une voix douce, presque juvénile, un physique de jeune mec stylé et surtout, des blagues à tomber par terre. Et c’est ainsi qu’à force de détermination, il devient en 2019 membre de la Troupe du Jamel Comedy Club, avant de faire partie de la sélection des 9 Étoiles Espoir humour du Parisien 2020 sur Comédie+.

Les thèmes abordés dans « Violet », en vrac ? Son dépucelage à 24 ans, son permis raté cinq fois, sa découverte de la vie parisienne, ou encore ses relations amicales et amoureuses, son rapport au racisme, au foot… Sans oublier ses questionnements identitaires, lui qui est le fruit d’une union multiculturelle. Sa mère, marocaine et algérienne, et son père congolais sont d’ailleurs très présents tout au long du spectacle. Et c’est avec un humour toujours teinté de tendresse qu’il évoque ses origines mêlées.

