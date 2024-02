Les antennes de l’Institut français du Maroc dans plusieurs villes accueillent l’exposition itinérante « Art et Sport » depuis le 16 février. Organisée par l’agence Le Sport en Images, en collaboration avec l’Agence France-Presse et L’Équipe, cette exposition inédite célèbre les liens entre le sport et l’art, en écho aux Jeux Olympiques et Paralympiques de Paris 2024.

L’exposition présente 50 photographies exceptionnelles, capturant des moments mémorables où le sport et l’art se rejoignent. Des athlètes de renom, tels que Nawal El Moutawakel, Nikola Karabatic, et l’équipe de football marocaine, sont mis en lumière, transformant leurs performances sportives en véritables œuvres artistiques.

Au-delà des frontières géographiques et culturelles, « Art et Sport » offre une expérience immersive, célébrant l’unité dans la passion sportive. La tournée de l’exposition a débuté à Oujda le 16 février, simultanément avec les activités du relais « Terre de jeux, Paris 2024 », marquant ainsi l’engagement de la ville envers l’art et le sport.

La tournée se poursuivra à travers le Maroc jusqu’en juillet, avec des arrêts à Agadir, Marrakech, Fès, El Jadida, Tétouan, Kénitra, Tanger, Casablanca et Rabat. Chaque ville proposera des activités sportives et culturelles en parallèle à l’exposition, offrant une expérience enrichissante pour les spectateurs.

Partagez cet article :