PARTAGER L’expertise agricole française mise en avant

Le Pavillon France rassemble les entreprises françaises de nombreux secteurs agricoles et agroalimentaires sur la 13ème édition du SIAM. Business France, l’agence nationale au service de l’internationalisation de l’économie française, organise pour la dixième année consécutive un Pavillon France sur le SIAM, en partenariat avec la Chambre Française de Commerce et d’Industrie du Maroc.

Les entreprises françaises sont particulièrement nombreuses sur le SIAM et le Pavillon France, situé au cœur du pôle international du salon (stand I-11), rassemble près de 20 entreprises désireuses de présenter leur savoir-faire et leur expérience sur ce grand événement. Elles présenteront en particulier les secteurs d’activité suivants : l’horticulture, à travers les pépiniéristes fruitiers et viticoles, les fournisseurs d’équipements, la génétique bovine et les animaux vivants, les équipements et services pour l’élevage (matériel, hygiène, nutrition animale…) et pour la production laitière, ainsi que les équipements et matériels de fabrication de jus de fruits. Le Pavillon France accueillera également la Région Occitanie / Pyrénées – Méditerranée, accompagnée de plusieurs sociétés.

Pour rappel, la France est l’un des premiers partenaires du Maroc, que ce soit en tant que client (21% des exportations marocaines globales), fournisseur (2ème fournisseur avec une part de marché de 13% en 2016), bailleur de fonds, ou encore investisseur. En ce qui concerne les échanges de produits agricoles, la France est le premier fournisseur du Maroc avec plus de 15% de part de marché en valeur, avec avant tout les céréales, ainsi que les produits laitiers, les animaux vivants, et les oléagineux.