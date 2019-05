PARTAGER L’Executive Mastère spécialisé « Leadership et Projets Innovants » plébiscité par l’institut Eduniversal

L’Ecole Centrale Casablanca a franchi un nouveau cap dans son positionnement d’école d’ingénieur de référence. Son Executive mastère spécialisé « Leadership et Projets Innovants » occupe aujourd’hui la troisième place dans le classement mondial tenu par l’institut Eduniversal, une référence prestigieuse dans le milieu de l’enseignement supérieur.

Chaque année, le groupe Eduniversal publie un classement des mastères selon plusieurs critères et décliné en de multiples catégories. Ce classement repose sur 3 critères principaux : la notoriété de la formation, le salaire de sortie et le retour de satisfaction des étudiants. En 2019, deux nouvelles formations de CentraleSupélec font leur apparition dans le podium dans la catégorie « management de l’innovation » : le « MS Innovation & Transformation » et l’ « Executive Mastère Spécialisé Leadership et Projets Innovants ». Ce dernier, développé et enseigné à l’Ecole Centrale Casablanca, met l’accent sur le leadership et le management de l’innovation, en réponse à un environnement de plus en plus complexe, digitalisé et concurrentiel. Sésame supplémentaire : l’Executive mastère a obtenu 4 étoiles Eduniversal, soit le score maximal qui confirme le standard d’excellence incarné par l’école.

Les compétences techniques ne suffisent plus. Désormais, les entreprises attendent de leurs collaborateurs des compétences comportementales et transverses, particulièrement utiles en vue de concevoir et porter des projets d’innovation et de conduite du changement. L’Ecole Centrale Casablanca, en partenariat avec CentraleSupélec Paris, répond à ces attentes en offrant une formation d’excellence couvrant les métiers liés au management de projets, à la conduite du changement et à l’innovation au sein d’entreprises matures et établies ainsi que des startups innovantes.

L’Executive Mastère Spécialisé « Leadership et Projets Innovants » prépare ainsi à l’ensemble des fonctions de direction, de leadership et de management de projets. Les participants apprennent à mettre en œuvre des techniques, des dispositifs et des outils qui permettent de créer les conditions les plus favorables à l’émergence d’idées nouvelles. Conformément à cette vision pluridisciplinaire, l’Ecole Centrale Casablanca et CentraleSupélec a mis en place une formation qui vise à approfondir les fondamentaux du leadership, de la culture de l’innovation et du management de l’innovation (stratégies, méthodes, processus…), mais également le développement du leadership personnel des participants à la formation.

Un bénéfice particulièrement important de l’Executive mastère réside également dans son ouverture en termes d’évolution de carrière et de prise de responsabilité. Ainsi, les diplômés de l’école sont des experts du pilotage de l’innovation et peuvent prétendre à des fonctions de responsables dans tous les secteurs d’activité. Un critère particulièrement important lorsque l’essor économique du Maroc requiert de plus en plus de talents et de compétences pour gérer des projets complexes.

LNT avec Cdp