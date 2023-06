Lexar, marque mondiale leader dans les solutions de mémoire et de stockage numérique, a annoncé le lancement de son

nouveau portefeuille à la pointe de la technologie, dans les segments de la photographie, la vidéographie et du gaming, au

GITEX Africa 2023, le plus grand rassemblement technologique d’Afrique (31 mai-2 juin 2023 à Marrakech). La gamme de produits exposée, au niveau du stand Lexar au GITEX Africa, situé dans l’aile centrale (4C-35), comprend notamment des DRAM, des SSD internes, des SSD de jeu portables et des cartes microSD.

Réunissant plus de 5000 participants, GITEXAfrica 2023 est une plateforme idéale pour Lexarafin deconsolider et développer ses liens avec les principales parties prenantes, les distributeurs, les revendeurs, les gamers, les créateurs de contenu digital et les passionnés de technologie, représentant l’écosystème numérique au Maroc et en Afrique, l’un des écosystèmes les plus dynamiques au niveau mondial.

« La participation de Lexar au GITEX Africa 2023 témoigne de notre engagement en faveur de l’innovation. Le groupe veut jouer un rôle significatif dans le développement de l’économie numérique du Maroc et celle de la jeune communauté technologique en Afrique», a déclaré FissalOubida, Directeur Général de Lexar pour les régions du Moyen-Orient, Afrique, CEI et sous-continent indien. « Les efforts déployés par les dirigeants marocains ont permis de positionner le pays comme un hub des futures innovations technologiques répondant à la demande croissante de la communauté urbaine numérique africaine. Lexar s’engage à répondre aux besoins évolutifs d’un écosystème numérique dynamique

au Maroc. GITEX Africa est une plateforme idéale pour nouer des liens forts et privilégiés avec les parties prenantes clés, des partenaires potentiels et des clients représentant le continent africain », a poursuivi Oubida.

Concrètement, les nouveaux produits Lexar présentés au GITEX Africa permettent aux créateurs de contenu de prolonger plus longtemps les captures, tout en augmentant les vitesses de transfert. Grâce à ses nouveaux produits, les professionnels et les passionnés de la photographie et de la vidéo peuvent obtenir les meilleurs rendus. Pour les gamers, ils n’ont plus à se soucier du temps de chargement, des graphismes saccadés et des décalages de jeu.

« Notre participation à GITEXAfrica 2023vise à contribue de manière significativeau renforcement de la visibilité de la

marqueLexarsur les segments cibles, à apporter le soutien ànotre clientèle, tout en nouantdes relations avec des partenaires et clients potentiels. Notre ambition, dans le cadre du GITEXAfrica 2023, est d’établir des alliances stratégiques à long-terme. Lexar veille à garantir les meilleures technologies et solutions innovantes au profit des consommateurs pour accéder, stocker et protéger leurs données numériques les plus précieuses», a conclu Adil Bouamar, Senior Sales Manager North Africa chez Lexar.

Le portefeuille Lexar présenté au GITEX Africa 2023 comprend :

1. Lexar Professional CFexpress Type B Card SILVER Series : La série Lexar Professional CFexpressTM Type B Card SILVER est conçue pour exploiter les capacités des caméras de cinéma de prochaine génération et des reflex numériques haute résolution, vous permettant de capturer des images de haute qualité et des vidéos 8K. Elle offre également des performances ultra-rapides allant jusqu’à 1750 Mo/s en lecture et 1300 Mo/s en écriture. Cette carte est rétrocompatible avec certaines caméras XQD pour une polyvalence accrue, permettant aux appareils existants de bénéficier de performances de nouvelle génération.

2. Lexar Professional CFexpressTM Type B / SDTM USB 3.2 Gen 2 Reader : Le lecteur Lexar® Professional CFexpress Type B / SDTM USB 3.2 Gen 2 permet d’utiliser un seul port pour transférer des données depuis deux emplacements : un pour les cartes CFexpress et un pour les cartes SD en même temps. Des vitesses de transfert allant jusqu’à 10 Gbit/s vous permettent de décharger rapidement des images haute résolution et des vidéos RAW 8K avec facilité. La conception du produit tire parti des vitesses USB 3.2 Gen 2, ce qui accélérera également votre flux de travail.

3. Lexar ARES RGB DDR5 Desktop Memory : La mémoire de bureau Lexar ARES RGB DDR5 permet aux joueurs hardcore et aux passionnés de PC de bénéficier de performances supérieures avec la DDR5 de nouvelle génération. Dotée d’un dissipateur thermique en aluminium de qualité supérieure, cette mémoire vous permet de jouer avec style tout en maintenant la température de votre système à un niveau optimal pour des performances ultrarapides, une stabilité et une

fiabilité optimales.

4. Lexar NM790 M.2 2280 PCIe Gen4x4 NVMe SSD : Parfait pour le travail et le jeu : Conçu pour les joueurs hardcore, les professionnels et les créateurs de contenu, le SSD Lexar® NM790 offre les performances nécessaires pour accélérer vos jeux et suivre vos projets créatifs.

• Compatible avec la PlayStation 5 : Conçu pour être le partenaire idéal, le SSD Lexar® NM790 est compatible avec les

ordinateurs portables, les ordinateurs de bureau et la PS5.

• Puissant mais économe en énergie : Avec une consommation d’énergie réduite jusqu’à 40 %, le SSD Lexar® NM790

permet de réduire les coûts énergétiques et de prolonger l’autonomie de la batterie de votre ordinateur portable.

• Des vitesses incroyables pour mener à bien votre travail : Avec des vitesses de lecture/écriture séquentielles fulgurantes de 7400/6500 Mo/s, le SSD Lexar NM790 offre les performances nécessaires pour arriver en tête ou respecter facilement les délais les plus exigeants.

5- Lexar JumpDrive Dual Drive D400 USB 3.1 Type-C : La clé USB Lexar® JumpDrive® Dual Drive D400 USB 3.1

Type-C est une clé USB 2-en-1 qui vous permet de transférer sans effort du contenu entre vos appareils USB de type C et de type A. Dotée d’un boîtier en métal élégant et d’un design pivotant pour une protection supplémentaire, cette clé est à la fois robuste et rapide, avec des vitesses de transfert allant jusqu’à 130 Mo/s.

