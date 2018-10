PARTAGER Une levée de fonds de 500M$ pour Careem

Careem, la première plate-forme Internet au niveau de la région du Grand Moyen-Orient, vient d’obtenir le versement d’un premier montant de 200 millions USD octroyé par différents investisseurs. Cette étape est la première d’une vaste levée de fonds qui devrait, à terme, dépasser les 500 millions USD. Grâce à ce financement, Careem pourra accélérer le développement de sa plate-forme, mais également améliorer son dispositif de transport, ainsi que l’intégralité de son système de livraison et de paiement. Commentant cette opération, Mudassir Sheikha, PDG et cofondateur de Careem, a déclaré: « Le déploiement continue de nouveaux services Internet a eu un impact profond et positif sur l’ensemble de notre région. Internet offre aux consommateurs quantité d’opportunités qui restent encore inexploitées. En tant que plate-forme qui regroupe pas moins de 30 millions d’utilisateurs et fort de sa présence dans plus de 120 villes différentes, Careem est particulièrement bien placé pour exploiter d’avantage ces opportunités à travers la mise en place de nouveaux marchés verticaux. Nous sommes ravis et reconnaissants que des investisseurs de renom croient en notre vision et engagent leurs fonds pour la soutenir. » Rappelons qu’en octobre dernier, Careem avait lancé un service de transport de masse en Égypte. En février dernier, Careem avait acquis RoundMenu, la chaîne de restauration basée à Dubaï, et ce dans le but de pouvoir étendre également ses services à la livraison de produits alimentaires.

LNT