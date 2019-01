L’Europe prend des sanctions contre l’administration iranienne pour terrorisme

par Hamid Enayat |







L’Union européenne a imposé mardi le 8 Janvier 2019, des sanctions aux services de renseignement iranien et à deux de ses responsables, accusés d’avoir commandité une série des meurtres de dissidents sur le sol européen notamment aux Pays-Bas, au Danemark et en France.

Cette décision prise à l’unanimité des États membres intervient au moment où le ministre danois des Affaires étrangères, Anders Samuelsen, a accusé publiquement mardi Téhéran d’être impliqué dans le meurtre de membres d’un groupe séparatiste iranien sur le sol norvégien et ce en représailles à un attentat meurtrier en Iran.

En octobre, le Danemark accusait déjà l’Iran d’avoir préparé un « attentat » contre trois Iraniens résidant au Danemark. Depuis, c’est sans relâche que le pays a travaillé auprès de ses alliés européens à la prise de sanctions communes. Le même jour, le gouvernement néerlandais a lui aussi accusé Téhéran d’avoir été impliqué dans les meurtres commis aux Pays-Bas en 2015 et 2017, de deux Néerlandais d’origine iranienne.

Dans le détail, on apprend que les sanctions sont prises à l’encontre de la « Direction pour la sécurité intérieure » du renseignement iranien (plus connu sous le nom de VEVAK) et de deux responsables de cette organisation, dont son chef, Saeid Hashemi Moghadam. Elles se formalisent sous la forme d’un gel des fonds et avoirs financiers détenus en Europe par la branche du ministère iranien du Renseignement. Enfin cette entité iranienne est désormais placée sur la liste européenne des organisations terroristes.

Cette décision fait aussi suite à l’arrêté français du 2 octobre dernier, concernant le gel des avoirs de ces mêmes protagonistes. Le ministère français des Affaires étrangères avait alors jugé les “services de renseignement iraniens” comme responsables de l’organisation du projet d’attentat déjoué le 30 juin 2018 à Villepinte, contre un rassemblement des Moudjahidine du peuple (OMPI), le principal mouvement d’opposition iranien.

Depuis cette annonce, les réactions politiques internationales se multiplient. Pour le premier ministre danois, Lars Lokke Rasmussen: « Il est très encourageant de constater que l’UE vient de convenir de nouvelles sanctions en réponse à des activités hostiles et à des complots planifiés et perpétrés en Europe ». En France, Le ministère français des Affaires étrangères s’est aussi félicité des mesures européennes: “Les sanctions européennes traduisent la solidarité des États membres de l’UE et leur détermination à agir de manière unie pour ne pas laisser sans réponse une action hostile et inacceptable perpétrée sur le sol européen ». Les Etats Unis par la voix de Mike Pompeo, son secrétaire d’État, “apportent leur soutien aux nouvelles sanctions et se tiennent aux côtés des alliés européens”.

De son côté, le Conseil national de la résistance iranienne (CNRI- coalition de l’opposition) a souligné “un pas positif et nécessaire pour empêcher la poursuite des actes terroristes”. Cependant il ajoute que l’Union Européenne aurait pu éviter de tels crimes si la déclaration de l’Union européenne en date du 29 avril 1997 avait été suivie d’effets. Cette déclaration stipule que des visas ne devraient pas être délivrés aux agents de renseignement du régime iranien ; que les agents iraniens qui se trouvent sur le sol européen doivent être expulsés.

Toutes ces affaires de terrorisme iranien inquiètent sérieusement les membres de l’Union Européenne. Bruxelles a rappelé à l’Iran “que toute implication dans de telles affaires est totalement inacceptable et doit cesser immédiatement », tout en appelant le régime des mollahs à « coopérer pleinement à la résolution des problèmes actuels et aux enquêtes criminelles ». Et d’ajouter si cet appel reste lettre morte, la prise de sanctions supplémentaires n’est pas exclue.

La politique de complaisance de l’Union européenne vis-à-vis de Téhéran l’a encouragé à étendre son terrorisme et son intégrisme et à développer son programme balistique interdit par l’ONU. Son silence sur les violations flagrantes des droits humains l’a encouragé à renforcer la répression de toute voix dissidente dans le pays qui détient le record mondial des exécutions par habitant.

La solution ultime pour se débarrasser de la dictature iranienne qui oppresse son peuple et menace la sécurité au Moyen-Orient et l’Europe, n’est autre que de soutenir les forces de changement dans le pays vers la démocratie. Un régime qui use de chantage et de répression pour se maintenir au pouvoir, ne comprendra que le langage décisif de la fermeté.

Hamid Enayat est un analyste iranien basé en Europe et un militant des droits de l’homme. Il collabore avec themediaexpress.com