L'euro grimpe face au dollar, nouveaux sommets en trois ans

L’euro poursuivait son ascension face au dollar lundi, grimpant à de nouveaux plus hauts en un peu plus de trois ans, toujours porté par un regain d’optimisme politique en Allemagne et monétaire en zone euro.

Vers 14H00 GMT (15H00 à Paris), l’euro valait 1,2278 dollar – après avoir grimpé vers 10H35 GMT à 1,2297 dollar, son niveau le plus élevé depuis le 19 décembre 2014 (quand il avait atteint 1,2302 dollar) – contre 1,2195 dollar vendredi vers 22H00 GMT.

La monnaie unique européenne montait également face à la devise japonaise, à 135,74 yens pour un euro contre 135,43 yens vendredi.

Le billet vert baissait face à la monnaie nipponne, à 110,56 yens pour un dollar – tombant même vers 09H50 GMT à 110,52 yens, un plus bas en quatre mois – contre 111,06 yens vendredi.

Depuis la fin de semaine dernière, « l’euro est porté par des attentes d’un resserrement plus tôt qu’attendu de la politique monétaire de la BCE », la Banque centrale européenne ouvrant même la voie à une possible hausse de taux dès cet été, a estimé Konstantinos Anthis, analyste chez ADS Securities.

Selon le compte-rendu de la dernière réunion de politique monétaire de l’institution européenne publié jeudi, si l’économie de la zone euro continue de croître et que l’inflation continue de se diriger vers le niveau cible de 2%, le Conseil des gouverneurs pourrait « réviser tôt » en 2018 les éléments de langage liés à sa position et ses attentes en matière de politique monétaire.

En outre, « sur le plan politique, la coalition entre (la chancelière allemande) Angela Merkel et les sociaux-démocrates (du SPD) a été un fort soulagement, près de quatre mois après les élections en Allemagne », a relevé Hussein Sayed, analyste chez FXTM.

Mais l’on peut se demander si l’euro va parvenir à pérenniser ses gains, a prévenu M. Anthis.

« De toute évidence, les progrès sur le plan financier en zone euro justifie un euro fort et dans le même temps le dollar ne trouve pas de soutien », mais « nous pensons que la hausse du cours a été un peu excessive et même si la monnaie unique devrait connaître une forte appréciation cette année », elle va avoir besoin rapidement de corriger le tir en baissant un peu, a poursuivi l’analyste.

« Il faut garder à l’esprit le fait que la BCE ne va pas être ravie de voir le cours (de l’euro) au-dessus de 1,22 dollar car il sape le potentiel de croissance de la zone euro », en rendant les exportations de la région plus chères pour ses partenaires commerciaux externes, a expliqué M. Anthis.

Mais pour le moment, l’euro continuait de tirer parti de la faiblesse du dollar, d’autant plus que les volumes d’échanges devraient rester faibles lundi du fait de l’absence de nombreux cambistes américains en raison d’un jour férié lundi aux États-Unis à la mémoire de Martin Luther King.

Même si la Réserve fédérale américaine (Fed) devrait continuer à resserrer sa politique monétaire cette année, elle pourrait être rejointe par la BCE, voire agir à un rythme plus lent que les autres grandes banques centrales, ce qui pèse sur le dollar, d’autant plus que les prochaines actions de la Fed semblent déjà en partie intégrées aux cours, a expliqué Fawad Razaqzada, analyste chez Forex.com.

Vers 14H00 GMT, la livre britannique baissait face à la monnaie unique européenne, à 89,06 pence pour un euro, mais montait face au billet vert, à 1,3785 dollar pour une livre, grimpant même vers 10H30 GMT à 1,3820 dollar, au plus haut depuis fin juin 2016 et l’annonce de la décision des Britanniques de quitter l’Union européenne (UE).

La livre sterling profite ces derniers jours d’une atténuation des craintes de voir le Royaume-Uni se diriger vers un Brexit sans concessions.

La devise suisse montait un peu face à l’euro, à 1,1797 franc suisse pour un euro, après avoir atteint vers 05H15 GMT 1,1819 franc, son niveau le plus faible en trois ans. La monnaie suisse s’appréciait face à la devise américaine, à 0,9608 franc pour un dollar, atteignant même vers 10H25 GMT 0,9606 franc, son niveau le plus fort en quatre mois.

La monnaie chinoise grimpait face au billet vert, à 6,4380 yuans pour un dollar – atteignant même vers 10H25 GMT 6,3920 yuans, son niveau le plus élevé en séance depuis début décembre 2015 – contre 6,4690 yuans vendredi à 15H30 GMT, quand elle avait atteint son niveau le plus fort en fin d’échanges depuis fin avril 2016.

L’once d’or a fini à 1.343,00 dollars au fixing du matin, contre 1.326,80 dollars vendredi au fixing du soir. Vers 05H20 GMT lundi, le cours de l’once de métal jaune est monté à 1.344,83 dollars, son niveau le plus fort en quatre mois.

Le bitcoin valait 14.145,82 dollars contre 13.761,66 dollars vendredi vers 22H00 GMT, selon des chiffres compilés par le fournisseur de données financières Bloomberg.

LNT avec Afp