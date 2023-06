La province canadienne de la Nouvelle-Ecosse a demandé mercredi l’aide de l’armée et des Etats-Unis face à d’importants feux de forêts dans l’est du pays, dont un menace les environs de la ville d’Halifax, entraînant l’évacuation de milliers d’habitants.

« Nous traversons une crise dans la province et nous voulons, nous avons besoin et nous accepterons tout le soutien que nous pourrons obtenir », a déclaré Tim Houston, Premier ministre de cette province située sur la côte atlantique, lors d’une conférence de presse.

« Ces incendies sont sans précédent », a-t-il ajouté.

A Ottawa, le Premier ministre Justin Trudeau a qualifié la situation de « déchirante » et a promis un soutien sans faille, soulignant que l’aide était en route.

Des lances à eau supplémentaires fournies par l’Ontario, des pompiers venus en renfort d’Etats américains, une douzaine de bombardiers d’eau envoyés par des régions voisines et les gardes-côtes se sont déjà joints aux efforts déployés pour éteindre les flammes.

« Les gens sont fatigués, frustrés et effrayés », a déclaré Mike Savage, le maire de la capitale provinciale, Halifax. Plus de 16.000 habitants du nord-ouest de la ville ont déjà été évacués.

– Températures record –

Mercredi, 14 feux de forêt étaient actifs en Nouvelle-Ecosse, dont trois considérés comme hors de contrôle.

Le temps sec et les records de température attendus dans les jours à venir font par ailleurs craindre aux autorités que la lutte contre les incendies ne dure dans le temps.

La fumée des incendies qui ravagent la province depuis trois jours a même atteint la côte atlantique des Etats-Unis, occasionnant des pics de pollution d’air dans l’Etat du New Jersey et dans certaines parties de la Pennsylvanie.

– « Arrêtez » –

Le Premier ministre de Nouvelle-Ecosse a annoncé mardi l’interdiction de toute activité dans les forêts de la province, y compris la randonnée ou la pêche.

« Arrêtez de jeter des mégots par la fenêtre de votre voiture. Arrêtez tout simplement. Nos ressources sont incroyablement sollicitées en ce moment même pour lutter contre les incendies existants », a-t-il plaidé, soulignant que plus d’une douzaine de feux illégaux avaient été signalés cette semaine.

Ces incendies surviennent après que de nombreux feux de forêt ont dévasté en mai la province d’Alberta, dans l’ouest du Canada, ravageant près d’un million d’hectares et occasionnant l’évacuation de plusieurs dizaines de milliers d’habitants.

Mardi, 800 habitants de Fort Chiepwyan, au nord de la province d’Alberta, ont dû être évacués en avion tandis que les incendies s’intensifiaient dans ce hameau isolé.

Selon des statistiques gouvernementales, le nombre de feux de forêt enregistrés au Canada a pourtant diminué depuis les années 1980, sûrement du fait des politiques de prévention d’incendie.

Mais ces dernières années ont été marquées par des incendies plus intenses et plus ravageurs.

L’Ouest du Canada a été particulièrement frappé ces dernières années par des événements météorologiques extrêmes, dont l’intensité et la fréquence sont accrues par le réchauffement climatique.

