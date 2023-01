L’ESSEC Afrique lance prochainement son nouvel Executive Certificate « Compétences Managériales du XXIe Siècle ». Ce programme certifiant entend répondre aux besoins des entreprises challengées aujourd’hui par des exigences d’agilité et de performance auxquelles l’action managériale doit apporter une réponse. Cette formation a été conçue en partenariat avec l’Éditeur mondial de solutions psychométriques Pearson TalentLens.

Cette formation prend appui sur la qualité académique reconnue des programmes de l’ESSEC Business School, et sur la rigueur scientifique et pédagogique consacrée par ses intervenants. Elle repose aussi sur le savoir-faire particulier et la méthodologie innovante dans les domaines de l’évaluation des compétences qu’apporte Pearson TalentLens. Pearson TalentLens mettra à disposition des apprenants ses tests psychométriques de renommée internationale ainsi que des contenus pédagogiques de haute qualité, afin de les accompagner au mieux tout au long de leur parcours.

Cette formation certifiante a été initiée en partant du constat que la pratique managériale est désormais à réinventer en raison des ruptures technologiques en cours et l’obsolescence annoncée des métiers. De fait, les futures générations de managers devront posséder de nouvelles compétences qui requerront essentiellement empathie et leadership. Or, ces qualités seront en dernier ressort les véritables catalyseurs au déploiement d’une pratique managériale d’essence coopérative, créative et mobilisatrice.

Sur cette base, les cadres et autres responsables d’entreprises pourront, à travers cet Executive Certificate, cerner cinq « Emerging Skills » indispensables à la pratique du management : La faculté à développer une coopération bienveillante, la construction d’une collaboration performante à l’heure du numérique, le renforcement de l’aptitude à la pensée critique, la capacité à la créativité et enfin, la mise en œuvre d’un leadership motivationnel engageant.

Ces compétences seront appréhendées dans l’essentiel de leurs dimensions. Une fois celles-ci comprises dans leurs portées conceptuelles et évaluées auprès des participants, elles seront étudiées dans la perspective d’une pratique effective par le Manager. Les managers pourront ainsi parfaire leurs interventions mais aussi être en mesure de repérer ces mêmes qualités auprès de leurs collaborateurs pour confirmer leurs talents en la matière.

Le parcours proposé s’articulera autour de dix journées de formation alternées. Il aura pour objectif d’asseoir auprès des participants une réelle connaissance et appropriation des compétences distinctives pour une pratique renouvelée de l’exercice managérial au sein des entreprises et des organisations soucieuses de compétitivité et de performance.

Les participants au programme seront totalement immergés dans l’écosystème apprenant de l’ESSEC Business School. Ils profiteront des activités des chaires partenaires, de l’ensemble des ressources pédagogiques de l’ESSEC Business School et de l’expertise de Pearson TalentLens en matière d’analyse psychométrique. Des professeurs de renom et des experts internationaux seront mobilisés. Un suivi en terme d’évaluation des acquis sera également proposé aux participants

Fidèle à sa stratégie d’excellence et de recherche de partenariats de grande qualité, l’Executive Education de l’ESSEC Afrique s’engage à travers ce programme à accompagner, renforcer et développer les capacités managériales des décideurs Africains.

LNT avec Cdp

