L'Espagnol Joan Joarreda Bort remporte la 9è édition de l'Afriquia Merzouga Rally en moto

Le pilote espagnol Joan Joarreda Bort a remporté, vendredi, la 9ème édition de l’Afriquia Merzouga Rally dans la catégorie moto. Le Français Axel Dutrie et le Brésilien Bruno Varela se sont imposés respectivement dans les catégories Quad et Side by Side.

Organisé du 15 au 20 avril, ce rallye-raid qui comprend trois catégories (Moto, Quad et Side by Side) est une épreuve incontournable dans la préparation du rallye Dakar.

Selon les organisateurs, 156 pilotes et copilotes de vingt nationalités différentes ont pris le départ du rallye.

LNT avec MAP