Casablanca a accueilli le mardi 28 novembre 2023 la 14ème édition des débats « Parlons Développement », une initiative conjointe du Programme des Nations Unies pour le Développement (PNUD), de la Banque mondiale et du Policy Center for the New South. Organisé en collaboration avec l’Université Hassan II de Casablanca et la Faculté des Lettres et des Sciences Humaines Ain Chock, cet événement a rassemblé des experts pour discuter des violences basées sur le genre, s’inscrivant ainsi dans les seize jours d’activisme contre cette problématique.

La région du Moyen-Orient et de l’Afrique du Nord (MENA) affiche l’un des taux les plus élevés de violence basée sur le genre, affectant particulièrement les femmes. Selon les estimations, 31% des femmes de la région font face à des violences physiques ou sexuelles au cours de leur vie, avec une incidence encore plus alarmante au Maroc, touchant au moins 8 femmes sur 10.

L’adoption de la loi 103-13 a marqué une avancée significative dans cette lutte, tout comme la réforme en cours de la Moudawana, impulsée par le Roi Mohammed VI.

La 14 ème édition de « Parlons Développement » s’est concentré sur les progrès récents, les défis persistants et les solutions potentielles pour contrer les violences basées sur le genre, en mettant particulièrement l’accent sur les milieux académiques.

Intervenant à cette occasion, Tahar El Qour, Directeur des ressources humaines au sein du ministère de l’enseignement supérieur, a souligné l’importance de la responsabilité sociétale des universités dans le traitement des problématiques liées aux violences basées sur le genre. Il a mis en avant le rôle clé du Pacte ESRI 2030, lancé dans le cadre de la réforme de l’écosystème de l’enseignement supérieur au Maroc.

De son côté, Rajaa Nadifi, Directrice du laboratoire de recherche Genre, éducation, littérature et médias à la FLSH Ain Chock, a insisté sur la nécessité pour les universités d’adopter une position proactive et engagée. Elle a souligné l’importance de la sensibilisation, de l’éducation et de la collaboration pour créer un environnement universitaire exempt de toute forme de violence basée sur le genre.

Kimberly Vilar, Spécialiste principale du développement social à la Banque mondiale, a réaffirmé l’engagement de la Banque à jouer un rôle crucial dans la lutte mondiale contre la violence basée sur le genre. Elle a souligné le soutien actif de la Banque à des projets visant à sensibiliser, autonomiser les femmes, renforcer les systèmes juridiques et promouvoir l’égalité des sexes.

Il est à préciser que « Parlons Développement » s’inscrit dans une série de dialogues visant à examiner les opportunités et défis du Maroc pour un développement inclusif, durable et résilient, en référence aux Objectifs de développement durable (ODD) et au Nouveau Modèle de Développement (NMD). Cette série encourage la participation des jeunes au débat public et stimule la recherche sur les enseignements de la crise de la Covid-19 dans le contexte du NMD du Royaume.

AL

