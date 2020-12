Le nouveau Kuga à partir 235 000 Dhs

Très attendu, le nouveau Kuga de Ford arrive enfin au Maroc. Il est actuellement disponible dans tous les showrooms Scama. Le tout nouveau Kuga est la troisième génération du SUV Ford depuis l’arrivée du modèle au Maroc en 2009. Le nouveau Kuga offre aussi des fonctionnalités de confort et d’assistance à la conduite encore plus intuitives. Des technologies sophistiquées comprennent un socle de recharge sans fil et le système d’info-divertissement SYNC 3 de Ford couplé à un écran tactile central de 8 pouces permettent aux conducteurs de gérer la circulation avec une confiance totale.

Le système audio B&O haute performance offre, quant à lui, une expérience audio de haute qualité. Côté, mécanique, le Kuga est lancé avec deux options de moteurs turbo diesel puissants et efficaces conçus pour offrir un raffinement de conduite exceptionnel. Le moteur EcoBlue de 1,5 litre de Ford est proposé avec 120 ch et devrait offrir une efficacité énergétique de 4,8 l /100 km et des émissions de CO2 de 127 g / km grâce à des technologies innovantes. Les modèles ST-Line en tête de gamme sont équipés d’un moteur EcoBlue de 2,0 litres et 190 ch qui offre une efficacité énergétique de 5,7 l /100 km et des émissions de CO2 de 150 g / km.

Le Ford Kuga propose également pour la première fois une technologie de mode de conduite sélectionnable qui permet aux conducteurs de régler la réponse de l’accélérateur, le poids de la direction et le contrôle de la traction, ainsi que les synchronisations des rapports, afin de faire correspondre les réponses et les performances aux scénarios de conduite. Outre les modes Normal, Sport et Eco, le mode glissant offre aux conducteurs une confiance accrue sur les surfaces à adhérence réduite telles que la neige et le verglas…Les appareils peuvent rester connectés via Bluetooth au système de communication et de divertissement SYNC 3 de Ford tout en utilisant la recharge sans fil, qui est prise en charge par un écran tactile central de 8 pouces pouvant être utilisé à l’aide de gestes de pincement et de balayage. Il est disponible en versions : Trend, Trend Plus, Titanium, Titanium X et ST-Line. La boîte à vitesse 8 rapports E-Shifter est disponible à partir de la version Trend Plus… Les prix démarrent à 230 000 Dhs.