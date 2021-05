Les transferts de fonds effectués par les Marocains résidant à l’étranger (MRE) ont augmenté de 41,8% au titre des trois premiers mois de cette année, selon l’Office des changes. Ces transferts se sont ainsi établis à plus de 20,89 milliards de dirhams (MMDH) à fin mars dernier contre 14,73 MMDH durant la même période un an auparavant, précise l’Office dans son récent bulletin sur les indicateurs des échanges extérieurs.

Ce bulletin indique aussi que la balance des échanges de services affiche un excédent en baisse de 48,9% à 11.457 MDH au premier trimestre de cette année et ce, suite au repli des exportations plus accentuée que celle des importations.

En effet, les exportations se sont situées à 28,27 MMDH à fin mars 2021, en diminution de 34,9%. Cette baisse s’explique à hauteur de 78,4% de la chute des recettes voyages, principale composante des exportations de services. En parallèle, les importations de services ont reculé de 20,1%. Ainsi, les recettes voyages se sont chiffrées à près de 5,32 MMDH à fin mars 2021, en baisse de 69,1%. De même, les dépenses voyages ont régressé de 47,6%, fait savoir l’Office des changes, notant que l’excédent de la balance voyages s’inscrit, ainsi, en repli de 76%.

LNT avec Map

