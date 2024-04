Buika : María Concepción Balboa Buika, dite Buika, est une chanteuse espagnole d’origine équato-guinéenne, née en 1972 à Palma de Majorque en Espagne. Elle grandit parmi des Gitans et mêle d’une voix aux inflexions rauques le flamenco, la copla, le Jazz, la soul et le funk. Elle est considérée actuellement comme l’une des chanteuses les plus singulières du panorama de la musique espagnole. C’est durant un voyage à Londres que la jeune femme est invitée à un concert de Pat Metheny. Dès lors, sa vie prend un nouveau tournant. Elle commence par se produire avec des groupes locaux. En 2005, la Jazz woman sort son premier album, sobrement intitulé ‘Buika’. En 2006, elle dévoile ‘Mi Niña Lola’, qui rafle deux Grammy Awards et un disque d’or en Espagne. Elle récidive deux ans plus tard avec ‘Nina de fuego’. Entre soul, jazz et flamenco, Buika se démarque par sa façon passionnelle d’interpréter ses chansons avec une voix singulière, une voix qui semble marquée par la vie. Buika a travaillé avec des musiciens, producteurs et DJ très influents tels que Carlos Santana, Rick Rubin, Cindy Blackman, Seal ou encore le célèbre réalisateur espagnol Pedro Almodovar, entre autres.

Saint Levant : De mère franco-algérienne et de père serbo-palestinien, Saint Levant, alias Marwan Abdelhamid est né à Jérusalem pendant la seconde Intifada. Il passera dix ans à Gaza, à laquelle il dédiera son premier EP « From Gaza with love ». En 2007, Marwan et sa famille sont contraints de fuir en Jordanie, où il vivra le reste de sa jeunesse jusqu’à son installation à Los Angeles. Puisant son inspiration dans ses origines avec des influences où se mêlent musique traditionnelle arabe, RnB et hip hop, le jeune artiste embrasse la pluralité de son propre héritage culturel, celui de la communauté arabe à travers le monde et de la lutte palestinienne. Ses morceaux à l’attrait international, écrits en arabe, français et anglais, rencontrent le succès auprès d’une audience mondiale.