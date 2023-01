La société gestionnaire des Technoparks, Moroccan Information Technopark Company (MITC), a présenté sa nouvelle feuille de route stratégique à l’horizon 2027 et ce, lors de son Conseil d’administration tenu récemment à Rabat.

Ce conseil, présidé par la ministre déléguée chargée de la transition numérique et de la réforme de l’administration, Ghita Mezzour, a été l’occasion pour Lamiae Benmakhlouf, Directrice Générale du MITC, de mettre en avant cette nouvelle feuille de route qui s’appuie sur trois objectifs majeurs, indique la société dans un communiqué. Il s’agit de renforcer l’accompagnement des porteurs de projets, startups et entreprises digitales, élargir le réseau Technopark sur les régions du Royaume et adapter les vocations des futurs Technoparks aux spécificités sectorielles régionales, précise la même source.

Dans sa présentation, Mme Benmakhlouf a rappelé que la performance des Technopark ces deux décennies a démontré son potentiel à accompagner un nombre plus important de startups et des très petites entreprises (TPE) digitales.

Le bilan s’est avéré positif en termes de réalisations et d’impact, avec à date 4 sites opérationnels, plus de 3.000 startups accompagnées depuis 2001 (dont 1.400 startups résidentes), un taux de pérennité de 89% après 5 ans d’existence et la création de 15.000 emplois directs et indirects.

Aujourd’hui, les Technoparks accompagnent près de 450 startups innovantes qui génèrent un chiffre d’affaires annuel cumulé de 900 millions de dirhams (MDH), fait savoir le communiqué, notant que 25% de ces startups exportent leurs solutions technologiques spécifiquement en Afrique.

Des indicateurs encourageants pour déployer une nouvelle feuille de route stratégique plus ambitieuse axée sur le renforcement de l’accompagnement et mettant à disposition des startups au niveau national des mécanismes d’appui évolutifs et des programmes adaptés pour accélérer leur croissance.

Cette nouvelle feuille de route du Technopark s’inscrit pleinement dans les objectifs du ministère de la Transition Numérique et de la Réforme de l’Administration, qui ambitionne de faire du digital et des startups un levier incontournable pour la performance économique du Maroc. Ladite feuille de route s’appuie sur quatre axes majeurs à savoir, la régionalisation, l’accompagnement, la synergie et l’attractivité.

Côté régionalisation, MITC ambitionne dans le cadre de cette nouvelle stratégie d’ouvrir des « Technoparks » dans les 12 régions du Royaume, accompagner les talents tech et les inciter à créer dans leurs régions des startups à fort potentiel. Ainsi, Dans le cadre de la nouvelle feuille de route, il est projeté d’ouvrir 9 Technoaprks lors des 5 prochaines années, pour que le futur réseau totalise 14 sites.

Au-delà des sites physiques, le conseil d’administration – et dans un objectif d’inclusion – a validé également la mise en place de la plateforme E-TECHNOPARK qui permettra aux porteurs de projets et startups « non-résidentes » de bénéficier de certains services d’accompagnement à distance comme les formations (format hybride), les séminaires (live streaming) mais aussi d’accéder à un réseau de mentors et experts qui déploieront leurs services sur cette plateforme.

S’agissant de l’axe de l’accompagnement, une nouvelle offre de services permettant de développer l’aptitude entrepreneuriale sera lancée. Cette nouvelle offre couvre les besoins fondamentaux des startups en termes d’accès au financement, accès au marché, la mise en réseau et l’accès aux compétences.

Pour chaque dimension d’accompagnement, le Technopark a conçu une pléthore d’actions et d’initiatives programmés tout au long du parcours de la startup au Technopark.

En outre, plusieurs programmes d’accompagnement seront mis en place en collaboration avec les partenaires nationaux et internationaux dans l’objectif d’accélérer le développement des startups et faire éclore leur plein potentiel et leur capacité à se déployer à l’international.

Par ailleurs, MITC souligne que la création des synergies entre les initiatives publiques existantes et une meilleure coordination des actions en faveur des startups et entreprises digitales fait partie des piliers de cette nouvelle feuille de route.

En effet, la société ambitionne de positionner les Technoparks en tant que fédérateur d’incubateurs, et d’impliquer les acteurs régionaux dans la mise en œuvre des projets Technoparks.

Au volet de l’attractivité, l’objectif principal est de promouvoir l’esprit entrepreneurial à travers l’organisation de diverses conférences et journées d’immersion pour sensibiliser au monde de l’innovation, à ses opportunités et à ses challenges, mais aussi en faisant connaître les initiatives nationales en termes de création et de financement des startups.

« Dans la perspective du déploiement de cette nouvelle feuille de route, le ministère de la Transition Numérique et de la Réforme de l’Administration va doter MITC de moyens financiers nécessaires lui permettant le déploiement effectif de cette nouvelle stratégie en donnant la priorité à la qualité de l’accompagnement et la montée en compétence des startups afin de booster leur performance d’en faire un levier de développement économique majeur dans le Royaume », conclut le communiqué.

LNT avec CdP

Partagez cet article :