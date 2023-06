Le Maroc et la Chine sont liés par des relations solides, promises à « un avenir prometteur », a indiqué le ministre de l’Inclusion économique, de la petite entreprise, de l’emploi et des compétences, Younes Sekkouri. M. Sekkouri, qui s’exprimait dans une interview à la chaine de télévision chinoise CGTN à l’occasion de la 14è rencontre annuelle des nouveaux champions qui s’est tenue cette semaine à Tianjin, a rappelé les projets d’investissement chinois actuellement en cours au Maroc. L’amitié sino-marocaine dépasse le cadre économique, les deux pays partageant une histoire ancienne et des valeurs civilisationnelles, a-t-il dit, mettant l’accent sur la nécessité de diversifier davantage les domaines de coopération entre les deux pays.

« Nous entretenons une très bonne coopération avec la Chine depuis la visite d’État effectuée par Sa Majesté Le Roi Mohammed VI en Chine en 2016 », a souligné le responsable, notant que d’importantes opportunités s’offrent au partenariat sino-marocain. Il a cité, dans ce contexte, la transition verte, en tant que domaine où les deux pays peuvent développer une coopération plus étroite en plus du renforcement des capacités technologiques. Le responsable a, d’autre part, abordé les efforts déployés par le Maroc pour le développement des petites et moyennes entreprises (PME). Ces entreprises font partie d’une stratégie « très ambitieuse » visant à renforcer les investissements générateurs d’emplois et créateurs de prospérité, a dit M. Sekkouri.

Faisant remarquer que l’intelligence artificielle est l’un des défis majeurs pour les années à venir, le ministre a rappelé que le Maroc est en train de mettre en œuvre un important programme, 12 Cités des métiers et des compétences, lancé par le Roi Mohammed VI. Il s’agit de centres qui offrent des formations pour les jeunes notamment dans les domaines des compétences numériques, a expliqué le responsable, ajoutant que l’investissement dans les compétences numériques est d’une importance vitale pour se préparer à la nouvelle génération d’emplois. Des programmes spéciaux sont lancés au Maroc en particulier au profit des femmes et des jeunes, offrant des programmes de formation professionnelle leur permettant d’accéder au marché de l’emploi, qui dépendra de plus en plus des compétences, a-t-il dit.

M. Sekkouri a pris part à la 14è rencontre annuelle des nouveaux champions, également connue sous le nom de Davos d’été, qui s’est tenue à Tianjin du 25 au 28 juin à Tianjin avec la participation de plus de 1500 décideurs politiques et économiques pour présenter les dernières innovations dans les domaines de développement notamment technologique. Le conclave a été l’occasion de présenter les chantiers de transformation initiés par Sa Majesté le Roi Mohammed VI ainsi que le projet d’accélérateur d’emplois “Jobs Accelerator” que le Forum Économique Mondial, qui a organisé la rencontre de Tianjin, a signé exclusivement avec le Maroc en mai 2023 en guise de reconnaissance des innovations du Royaume en la matière. Le forum a mis en exergue notamment l’importance du leadership des entrepreneurs, le rôle croissant de l’intelligence artificielle dans la reconfiguration du marché de l’emploi et les nouveaux équilibres sociaux nécessaires à la paix sociale dans le monde.

LNT avec MAP

