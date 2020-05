PARTAGER Les realme 6 et C3 arrivent au Maroc

Realme met le paquet. Cette marque de smartphones, qui connaît la plus forte croissance au monde actuellement, et qui visent principalement les jeunes, vient de lancer aujourd’hui au Maroc ses nouveaux smartphones : le realme 6 et le realme C3 ainsi que ses « Tech Trendy AIoT ». Ainsi, pour le realme 6, ce smartphone flagship se veut le plus puissant de la gamme. Décliné en deux coloris (blanc comète et bleu comète), le realme 6 intègre une caméra frontale de 16MP avec ouverture F2.0. Le realme 6 est en outre doté de la configuration quadri-caméra avec présence d’un appareil photo principal de 64 mégapixels, mais aussi d’une caméra ultra grand-angle de 8 mégapixels à 119°, en plus d’un objectif macro et d’un objectif portrait N&B.

Muni d’un système de recharge rapide 30W baptisé « Flash Charge », le realme pourra atteindre 100 % de sa charge en moins de 60 minutes, promet la marque, et 55 % de charge en 60 minutes en cas d’utilisation intense pendant la recharge. Enfin, le realme 6 fonctionne sur la base du système d’exploitation Android 10. Selom M. Dong Luo, CEO de realme Maroc : » Le realme 6 sera disponible à la vente non seulement en ligne, mais aussi auprès de tous nos partenaires exclusifs ». Et d’ajouter : « Nos fans attendent avec impatience le lancement du realme 6, qui est très populaire sur d’autres marchés et qui ne manquera pas de devenir le smartphone de référence pour les jeunes au Maroc ». Combinant un rapport qualité prix compétitif, le realme 6 est commercialisé à partir de 2899 Dhs et disponible à partir du 15 mai sur Jumia.ma.

Pour ce qui est du realme C3, ce smartphone est doté d’un design soigné et élégant et possède un écran de 6.5″ à résolution HD+ 720 x 1600 pixels. Il est aussi doté d’un processeur Helio G70 Octo-Core cadencé à 2.0 GHz couplé à 3 Go de RAM et de 64 Go d’espace de stockage. Il permet un déverrouillage instantané par empreinte digitale en 0,27 seconde ou par reconnaissance faciale. Le realme C3 est équipé d’une triple caméra arrière de 12+2+2 mégapixels avec Intelligence Artificielle afin de donner un look unique aux photos. Avec sa batterie de 5000 mAh, le realme C3 est un smartphone conçu pour les personnes qui recherchent une grande autonomie. Il peut aussi servir de batterie externe pour recharger vos autres appareils. A partir du 15 mai, la marque realme proposera son C3 sur Jumia.ma à partir de 1549 Dhs.

Intervenant dans le sillage de la stratégie realme UNI smart AIoT, le lancement du realme 6 et realme C3 au Maroc est accompagné de la commercialisation de deux nouveaux accessoires appelés « Tech Trendy Gadgets » et qui sont tous signés realme : les Buds Air et les Buds Wireless.

Pour rappel, la marque realme est présente au Maroc depuis décembre 2019. Elle aspire à devenir le premier choix de la jeunesse marocaine qui est à l’affût des toutes dernières tendances en matière de Smartphones, mais aussi en termes de performance, de design et de rapport qualité prix.

H.Z