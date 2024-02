L’édition 2024 du Forum Anisse International School, placée sous le thème : « Valeurs et qualités humaines pour construire le monde de demain » sera tenue ce samedi 17 février.

Pour cet établissement, cette édition sera l’occasion pour les élèves et les parents, soucieux de faire les bons choix des études supérieures et de début de carrière ; d’entrer en contact direct avec les acteurs du monde de la formation supérieure et du monde professionnel, de découvrir une diversité de formations et de métiers, réellement incarnés par des spécialistes partageant leur expérience dans une approche concrète et d’obtenir toutes les informations nécessaires par rapport au choix d’orientation.

‘‘Convaincus que fournir à nos jeunes, une information riche et variée, constituera un levier important dans la réussite de leur parcours scolaire et leur développement professionnel pour en faire par la suite des citoyens responsables et des professionnels épanouis’’, dit-on auprès d’Anisse International School pour qui c’est dans cette logique, que les membres de l’équipe éducative de l’établissement, ont lancé depuis plus d’une décennie, un programme d’orientation et de découverte des métiers qui vise à donner le goût et l’ambition de construire un parcours positif.

Le Forum d’Orientation ANISSE International School, ouvert au public, connaîtra la participation de plus de 40 prestigieuses écoles et universités (Ecole Nationale d’Architecture, ISCAE, Université Mohammed VI Polytechnique, ENCG, Faculté de médecine, Ecoles Nationales des Sciences Appliquées, Al Akhawayn, UM6SS, Université Internationale de Rabat …)

La journée sera ponctuée par des conférences et panels animés par des experts dans leur domaine d’activités : directeurs d’écoles supérieures, chefs d’entreprise, ingénieurs, journalistes, architectes et life coach … qui traiteront de thématiques diverses et variées en lien avec le parcours professionnel et le développement personnel.

H.Z

Partagez cet article :