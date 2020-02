PARTAGER Les produits « Grande Cosmetics » désormais disponibles chez Yan & One

Grande Cosmetics, la célèbre marque de beauté américaine, est désormais commercialisée au Maroc grâce à un partenariat exclusif signé fin janvier avec Yan & One.

Dès à présent, les clients peuvent découvrir dans les magasins de beauté Yan & One les produits les plus vendus de la marque, parmi lesquels le sérum sublimateur de cils GrandeLASH-MD et le sérum sublimateur de sourcils GrandeBROW.

Plusieurs autres produits primés de la marque, comme le brillant à lèvres hydratant GrandeLIPS ou encore le GrandeMASCARA, sont également disponibles dans une fourchette de prix allant de 273 dhs à 763 dhs.

« Je suis ravie que Yan & One commercialise les solutions de Grande Cosmetics qui sont vraiment transformatrices », a déclaré la fondatrice et P-DG Alicia Grande lors de la conférence de lancement. « Yan & One est une destination clé pour les cosmétiques réellement innovants et pour des expériences clients immersives. Nous sommes impatients que les clients de Yan & One puissent faire l’expérience des produits révolutionnaires de Grande Cosmetics. », a-t-elle souligné.

LNT