Dans les multiples dédales du 28ème Salon international du livre et de l’édition (SIEL), les cris, rires et voix des visiteurs fusent dans les stands et pavillons des exposants, éditeurs, institutionnels, librairies, qui comme à l’accoutumé, recourent à une panoplie d’écrans tactiles, de présentoirs numériques, de borgnes et même de casques de réalité virtuelle.

A ce jeu technologique, les stands institutionnels ont une longueur d’avance, notamment pour ce qui est du Département de la culture. Un curieux peut en effet effectuer une visite virtuelle à plusieurs bibliothèques du Royaume dont l’accès est habituellement restreint au grand public dans un souci de préservation du patrimoine.

La réalité virtuelle offre aux visiteurs passionnés de lieux culturels l’opportunité de découvrir en 3D la célèbre bibliothèque de la mosquée Al Qaraouiyine à Fès, celle de la Grande Mosquée à Ouazzane, mais aussi la Bibliothèque Ibn Youssef et la Bibliothèque générale à Tétouan, entre autres lieux proposés.

Autre pavillon, celui de l’Organisation du Monde Islamique pour l’Éducation, les Sciences et la Culture (ICESCO) qui propose à ses visiteurs de répondre à une enquête en ligne grâce à un écran tactile.

« On a décidé de lancer une enquête pour identifier les besoins du public et recueillir des informations précieuses et importantes dans le cadre de la bibliothèque en ligne de l’ICESCO », explique, dans une déclaration à la MAP, Raiza Djassi, jeune cadre dans le secteur de l’Éducation à l’ICESCO.

“Nous avons proposé des questionnaires ludiques en ligne sous forme de QR code en trois langues (Arabe, Anglais et Français)”, a-t-elle précisé.

Le stand du Centre culturel allemand Goethe-Institut propose aux jeunes visiteurs un qui sur l’Allemagne, le tout affiché sur un écran en langue arabe avec des cadeaux symboliques. Les jeunes visiteurs peuvent y répondre en utilisant leur téléphones portables.

Le SIEL est aussi présent sur les smartphones grâce à l’application SIEL qui permet d’accéder au programme détaillé de cet événement culturel de la capitale.

L’application “SIEL”, en arabe et en français, présente aussi tous les livres exposés dans les différents stands du Salon avec leur prix. Elle permet aussi, grâce à un plan, de localiser l’emplacement de chaque exposant. Outre les livres et exposants, elle donne aussi les dernières actualités concernant le salon.

Le 28ème SIEL, qui se tient du 1er au 11 juin à l’espace OLM Souissi à Rabat, accueille 737 exposants provenant de 51 pays. Ils présenteront au public une vaste sélection de plus de 120.000 titres, offrant une grande diversité de contenus aux dimensions culturelles et épistémologiques pluridisciplinaires.

Placée sous le Haut Patronage de SM le Roi Mohammed VI, cette édition initiée en partenariat avec la Wilaya de la région de Rabat-Salé-Kénitra et le Conseil de la région Rabat-Salé-Kénitra, accueillera en tant qu’invité spécial, le Québec (Canada), en commémoration du 60ème anniversaire de l’établissement des relations diplomatiques entre le Maroc et le Canada, qui connaissent une dynamique remarquable à tous les niveaux, confortée par la présence d’une diaspora marocaine active dans les différentes provinces de ce pays ami.

Les enfants et les jeunes restent au cœur de la programmation culturelle du SIEL avec au menu des ateliers scientifiques et artistiques renforçant la relation de l’enfant avec l’apprentissage et les livres.

LNT avec MAP

