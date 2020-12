Alors que de plus en plus de donneurs d’ordres et de grandes marques se lancent dans une démarche RSE par la prise en compte des enjeux, environnementaux, sociaux, économiques et éthiques dans leurs activités, les professionnels de la distribution emboitent le pas à l’aide d’applicatifs de dernière génération et en transgressant les codes de la mobilité.

Chari.ma en est un exemple. La première centrale d’achat créée en janvier 2020 offre aux petits commerces tels que les épiceries et points de ventes de proximité la possibilité de commander, s’approvisionner et de se faire livrer à tout moment en moins de 24 heures où qu’ils soient. Dès son lancement, la société a été réfléchie en anticipant les besoins de demain à l’aide d’outils de dernière génération.

Comme l’indique l’un de ses fondateur Ismael Belkhayat, on ne peut pas parler de distribution sans aborder deux aspects majeurs : optimisation des flux et mobilité, tout en tenant compte des exigences du marché. « Nos fournisseurs et grandes marques FMCG ont tous adoptés une démarche éco-responsable. Etant un maillon central dans la chaine d’approvisionnement, des grandes marques aux épiciers à travers le Royaume, nous ne pouvons parler aujourd’hui de distribution sans avoir une stratégie engagée, dans la continuité de notre écosystème, à savoir RSE ». Et d’ajouter : « La mobilité étant au cœur de notre activité, nous l’avons réfléchie dans le respect total de notre démarche écologique, en intégrant au maximum la mobilité hybride ou électrique. Pour cela, nous nous sommes rapprochés du leader dans le domaine, le Groupe AVIS-Locafinance, pour nous apporter conseils et orientations dans le respect total de notre démarche. En nous appuyant sur ce partenaire, nous avons opté pour des véhicules hybrides et surtout pour une centaine de 2 roues électriques permettant d’optimiser nos coûts d’exploitation de plus de 90%, comparés aux scooters thermiques et ce pour des performances équivalentes en termes de vitesse et fiabilité ».

Rappelons que les scooters proposés sont de la marque Takado. Ils permettent pour maximum « 5 dhs d’électricité » d’effectuer plus de 90kms par jours contre quelques dizaines de dirhams pour le scooter traditionnel, thermique.

« Vu le nombre de scooters que nous avons en parc pour visiter notre réseau d’épiciers et points de ventes de proximité, le calcul a été vite fait et ce, tout en limitant notre emprunte carbone ! Un autre avantage de taille qui nous apporte un plus : la disponibilité. En passant via le Groupe AVIS-Locafinance, nous avons un engagement de remplacement de tout scooter dans les 4 heures en cas d’immobilisation sur les différentes villes du Royaume. Avec ce dispositif, nous pouvons garantir auprès de notre réseau un engagement sur le service et la proximité. C’est un véritable gage de confiance que l’on procure à notre réseau pour le développement de notre activité de distribution », explique M. Belkhayat.

Par ailleurs, explique-t-il, « la seconde pièce maitresse de notre stratégie concerne la technologie. Nous ne pouvons parler de politique Eco-Responsable sans parler d’optimisation des flux logistiques. Nous investissons de manière continue sur le développement de nouvelles technologies pour toujours être en avance de phase pour notre écosystème. Aujourd’hui, notre réseau dispose d’un outil extrêmement performant et à la pointe, par comparaison à ce qui est proposé au Maroc ou encore à l’international. Via un simple smartphone, notre réseau d’environ 200.000 points de ventes répartis sur l’ensemble du royaume peut s’approvisionner sur notre plateforme et recevoir ses commandes dans les 24 heures. Les flux sont suivis en temps réels, donnant toute la visibilité nécessaire aux points de ventes du réseau. Notre application a été pensée et conçue spécifiquement pour notre cible de partenaires et points de ventes de proximité. De langue arabe et française, la solution est totalement intuitive pour garantir le confort de navigation entre les différentes rubriques et simplifier au mieux le processus de d’approvisionnement. Une version en langue berbère est aussi en développement pour optimiser encore plus notre capillarité et répondre à toutes les attentes. »

Pour en savoir plus, vous pouvez visionner cette vidéo : https://wib.co/charima/chari.ma.mp4

LNT avec CdP