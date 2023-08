Par Afifa Dassouli

Bank Al-Maghrib est le représentant du Maroc au Conseil des Gouverneurs du FMI. C’est aussi avec le ministère de l’économie et des finances, son principal interlocuteur dans l’exercice de ses missions de consultations dans le cadre de la surveillance bilatérale. Et pour cause la politique monétaire, la politique de change, la supervision bancaire, soit les prérogatives de la banque centrale, comptent parmi les principaux indicateurs de la stabilité économique et financière, le graal du FMI.

En effet, parmi ses appréciations qualitatives le FMI affirme que la banque centrale exerce une supervision efficace du secteur financier, qu’elle a progressé dans la mise en œuvre des exigences de Bâle III, notamment en adoptant de nouvelles réglementations et en renforçant ses outils de surveillance. La surveillance des banques marocaines en expansion en Afrique s’est intensifiée, en étroite collaboration avec les agences de surveillance des pays hôtes.

L’autre point positif pour le FMI est que la banque centrale réalise et publie régulièrement des tests de résistance, qui montrent que le système bancaire peut résister à des chocs sévères. Le dernier test de résistance de BAM, publié en juillet 2022, montre que la solvabilité des banques résiste à un scénario macroéconomique défavorable sévère. Les risques systémiques pour le système financier semblent limités, et même si l’expansion des banques marocaines en Afrique les expose à l’évolution des conditions économiques dans cette région, elle a jusqu’à présent représenté davantage une opportunité de diversification et de génération de profits.

Dans le cadre du fort partenariat qui lie en particulier, Bank Al-Maghrib et le FMI et la faveur de la solidité du système bancaire du Maroc, Bank Al-Maghrib vient de procéder à une revue de son cadre de transparence en décembre 2022.

En 2020, le FMI a adopté un nouveau Code de transparence pour aider les banques centrales à évaluer leur cadre et pratiques en la matière et à faciliter le dialogue avec leurs parties prenantes en la matière. BAM s’est inscrite, parmi les premières banques centrales pour participer, sur une base volontaire, au déploiement pilote de la revue de son cadre de transparence en référence au Code du FMI, traduisant sa volonté permanente de hisser son dispositif de gouvernance au niveau des meilleurs standards et pratiques des banques centrales.

Depuis, la revue a été menée par une équipe multidisciplinaire du FMI dont Bank Al-Maghrib loue l’expertise et la pertinence des recommandations. Elle a porté sur l’examen des pratiques de la Banque en matière de transparence dans cinq domaines, relatifs à la «Gouvernance», aux «Politiques», aux «Opérations», aux «Résultats» desdites politiques, ainsi qu’aux «Relations institutionnelles» qu’elle entretient avec les organismes nationaux et internationaux.

Les travaux de la revue ont consisté en un examen documentaire approfondi et des discussions avec les membres du Conseil de la Banque et de son management, ainsi qu’avec des représentants de ses principales parties prenantes : Parlement, Cour des Comptes, Ministère de l’Economie et des Finances, Autorité Marocaine du Marché des Capitaux, Autorité de Contrôle des Assurances et de la Prévoyance Sociale, Office des Changes, Commission du Droit d’Accès à l’Information, Fondation Marocaine de l’Education Financière, Banques de la place, Centre Marocain de Conjoncture, Médiateur bancaire, Milieu académique et Médias.

Le rapport du FMI, publié en décembre 2022, a conclu que les pratiques de transparence de Bank Al-Maghrib, notamment en matière de politique monétaire et de stabilité financière, sont «élargies et exhaustives», ce qui lui permet «de jouir d’une confiance notable auprès de ses parties prenantes rencontrées». En outre, le FMI a souligné la robustesse des pratiques de transparence relatives au cadre de gouvernance de la Banque.

Cette revue a permis à Bank Al-Maghrib, à travers l’approche structurée qu’offre ce code, d’ancrer davantage sa culture de transparence qui, à présent, est pleinement intégrée dans ses processus opérationnels, conformément aux standards internationaux…

